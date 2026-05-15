Selección Colombia vs. Costa Rica: precios de boletería y cuándo comprar público general

La Selección Colombia se despide de su hinchada el próximo 1 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, enfrentando a Costa Rica en el evento denominado 'La Recta Final'. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que la venta de boletería para el público general iniciará el 19 de mayo, tras finalizar las etapas de preventa exclusiva.

Este encuentro amistoso representa la última oportunidad para que los aficionados acompañen al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de su participación en la cita mundialista. El pitazo inicial está programado para las 6:00 p.m., en una jornada donde se espera un lleno total para respaldar al combinado nacional.



Precios de las boletas para Colombia vs. Costa Rica

El costo de las entradas varía según la ubicación en el escenario deportivo. Para las zonas preferenciales, la tribuna Occidental tiene un valor de $490.000 más $70.000 de servicio. Por su parte, la localidad de Oriental Central se fijó en $390.000 (+$56.000 de servicio) y Oriental Lateral en $270.000 (+$39.000 de servicio).

Las opciones más económicas se encuentran en las cabeceras. Tanto para la tribuna Norte como para Sur, el precio de la entrada es de $85.000, con un recargo adicional de $13.000 por concepto de servicio de la tiquetera oficial, TuBoleta.



Fecha de venta al público general y preventa Bancolombia

El proceso de adquisición de entradas se dividió en dos fases principales. La primera etapa, dirigida exclusivamente a clientes de Bancolombia, se desarrolla entre el 14 y el 15 de mayo. Una vez agotado este cupo o finalizado el plazo, el resto de la afición podrá comprar sus ingresos a partir del martes 19 de mayo.

Desde la FCF se extendió una invitación para que los asistentes vistan los colores de la bandera y hagan sentir el rigor de la localía en la capital. "La invitación es para que todos los aficionados llenen las tribunas y hagan sentir su respaldo incondicional a nuestros jugadores en una noche especial", señaló la federación.