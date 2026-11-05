Alias ‘Pincher’, responsable de secuestros y asesinatos, murió en operativo militar en Jamundí

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional dejó como resultado la muerte de dos hombres, entre ellos William Andrés Daza Guetio, conocido con el alias de ‘Pincher’, señalado como uno de los principales cabecillas del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc. Su muerte ocurrió en medio de fuertes combates en el sector La Cima, en la zona alta del corregimiento de La Liberia, en Jamundí, Valle del Cauca, donde las autoridades mantienen operaciones contra esta estructura armada.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, alias ‘Pincher’ era identificado como el tercer cabecilla de la Comisión Valle y estaría vinculado con la coordinación de diferentes acciones criminales, entre ellas ataques contra la Fuerza Pública, secuestros y homicidios en zona rural de Jamundí.

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A este hombre también se le atribuye responsabilidad en varios secuestros registrados en el sector de Villacolombia, algunos de los cuales terminaron en asesinatos. Entre los casos se encuentra el de un padre y su hijo, quienes permanecieron cuatro días en poder de esta estructura armada y posteriormente fueron asesinados. Sus cuerpos fueron abandonados en la vía que conduce al corregimiento de Potrerito.

Otro de los hechos que se relacionan con su accionar criminal es el asesinato de un adolescente de 16 años, ocurrido en 2022. El joven, quien tenía una condición psiquiátrica, se movilizaba en motocicleta con un grupo de amigos desde la zona plana de Jamundí hacia el balneario El Retiro, en Villacolombia, cuando fueron interceptados por integrantes del frente Jaime Martínez. Mientras los demás menores regresaron a Jamundí, el adolescente quedó en poder del grupo armado.



Durante más de tres días, la madre del joven subió a Villacolombia para buscarlo y se reunió en varias oportunidades con alias ‘Pincher’, quien le aseguró que su hijo estaba vivo y que se lo entregaría.

Incluso, la mujer le presentó la historia clínica del menor para acreditar su condición. Sin embargo, al cuarto día, el cuerpo del adolescente fue encontrado en zona rural de Timba, Cauca, en estado de descomposición. Según el relato que la misma madre entregó, su hijo habría sido asesinado el mismo día de su retención, mientras su madre recibía información falsa sobre su supuesto paradero.

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Entretanto, las operaciones militares contra el frente Jaime Martínez continúan en el sector de Timba, y La Liberia, donde tropas de la Tercera División del Ejército mantienen combates con integrantes de esta estructura, al servicio de alias ‘Iván Mordisco’. En la zona fue reforzado el despliegue operacional con capacidades de artillería y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, con el propósito de debilitar el componente armado de esta organización y evitar nuevas acciones contra las comunidades.

