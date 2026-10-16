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Presunto responsable de ataque con granada en Cali tendría nexos con la Jaime Martínez

Según las investigaciones, el joven habría lanzado el artefacto explosivo desde un puente hacia los uniformados, quienes adelantaban labores de prevención, control y verificación en el sector.

Ataque con granada en Cali dejó dos policías lesionados y un capturado.jpg
Ataque con granada en Cali dejó dos policías lesionados y un capturado //
Foto: captura de pantalla de video suministrado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Las autoridades capturaron a un hombre de 23 años, señalado de presuntamente lanzar una granada contra un grupo de policías en el barrio Ciudad Córdoba, en Cali. El ataque dejó cinco uniformados y dos civiles lesionados. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, el detenido tendría vínculos con la estructura criminal Jaime Martínez, que delinque en el suroccidente del país.

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Según las primeras investigaciones, el joven habría lanzado el artefacto explosivo desde un puente hacia los uniformados, quienes adelantaban labores de prevención, control y verificación de antecedentes en este sector de la capital vallecaucana. El mandatario indicó que el hecho podría estar relacionado con una reacción de las organizaciones delincuenciales frente a los operativos que viene desarrollando la Fuerza Pública.

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"Ya capturamos al responsable , los cinco policías están bien, están ahorita en el hospital recibiendo atención médica, pero capturamos al responsable que está ligado a la Jaime Martínez, aquí lo único que hay que seguir apretando a los bandidos, yo he dicho desde el primer momento que están escondidos en la parte alta de Jamundí, en el norte del Cauca, el Gobierno nacional está actuando de manera contundente", dijo el mandatario local.

En cuanto al estado de salud de los afectados, los cinco policías sufrieron lesiones por esquirlas, aunque ninguno presenta heridas de gravedad. Por su parte, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, informó que uno de los dos civiles lesionados ya recibió el alta médica, mientras que el otro requeriría una intervención quirúrgica.

"Hasta el momento tenemos siete personales llamadas por el artefacto explosivo de la noche de siete personas, ya una de ellas pudo salir del hospital. Tenía una herida menor en su cara y pudo hacer dado de alta. Las demás personas todavía están en manejo médico", manifestó Escobar.

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Entretanto, las investigaciones avanzan para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las posibles responsabilidades del capturado.

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