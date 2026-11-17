La elección de Campo Elías Ramírez Padilla como alcalde de Girón vuelve a estar en manos de la justicia. La Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos solicitó al Tribunal Administrativo de Santander declarar la nulidad de su elección para completar el periodo constitucional 2024-2027, al considerar que se habría configurado una causal de inhabilidad.

La petición quedó consignada en un concepto de fondo del 11 de noviembre de 2026, presentado dentro de cuatro demandas de nulidad electoral que fueron acumuladas y que cuestionan la elección del mandatario municipal.

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En el documento, el Ministerio Público solicita conceder las pretensiones de los demandantes y declarar la nulidad de la elección de Ramírez por la presunta violación del numeral segundo del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que establece que “quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar dentro de la misma jurisdicción (…), está inhabilitado para aspirar al cargo”.

Entre los antecedentes expuestos en el concepto se señala que Campo Elías Ramírez fue elegido alcalde de Girón en las elecciones del 29 de octubre de 2023 para el periodo 2024-2027 y permaneció en el cargo hasta octubre de 2025.



Su primera elección fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 27 de noviembre de 2024, por doble militancia en la modalidad de apoyo. Esta decisión fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2025.

Sin embargo, los demandantes también cuestionaron que Ramírez Padilla continuara ejerciendo funciones como alcalde después de conocerse la decisión de segunda instancia. Según lo expuesto en las demandas, durante septiembre y octubre de 2025 habría suscrito y sancionado decretos, ordenado gastos y adelantado actuaciones administrativas y contractuales.

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Otro de los puntos abordados por la Procuraduría tiene que ver con el proceso electoral atípico mediante el cual Campo Elías Ramírez resultó elegido para ocupar el cargo durante el tiempo restante del periodo 2024-2027.

Frente a este aspecto, el Ministerio Público señala que dicha elección no correspondía a un nuevo periodo institucional, sino a completar el tiempo que había quedado vacante tras la anulación de la primera elección. Por esta razón, precisa que no se trata de una reelección en los términos prohibidos por el artículo 314 de la Constitución Política.

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Ahora, el Tribunal Administrativo de Santander deberá pronunciarse sobre las demandas acumuladas y las pretensiones de nulidad.