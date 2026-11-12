Procuraduría pide a la UPME revocar convocatoria para construcción de subestación en Córdoba

Para este jueves, la Unidad de Planeación Minero Energética tiene prevista la realización de una audiencia pública en la que se conocerá una nueva propuesta presentada por uno de los oferentes para el proyecto de la Subestación Nueva Lorica, en Córdoba; sin embargo, la Procuraduría está insistiendo a la entidad que analice la posibilidad de revocar esa convocatoria hasta que se cumplan algunas modificaciones y se eviten posibles vulneraciones.

El proyecto es clave para fortalecer la infraestructura eléctrica de la región Caribe y, a través de la convocatoria, la UPME busca un inversionista que diseñe, suministre los equipos, construya, opere y mantenga la subestación Nueva Lorica de 110 kV; así como un interventor que vigile la ejecución del proyecto.

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Esta es la segunda vez que la Procuraduría presenta observaciones y pide claridad frente a la convocatoria, siendo que uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la exclusión de la empresa Energía Eléctrica de la Costa Atlántica (Enelca S.A.S. E.S.P.), que fue declarada como 'No Conforme' por no cumplir, según la evaluación de la UPME, con los requisitos de experiencia técnica exigidos en la convocatoria.

Al respecto, el organismo de control cuestionó que no se evidencie que a la empresa se le hubiera informado sobre los recursos legales disponibles para controvertir su exclusión.



Así las cosas, la Procuraduría solicitó a la UPME “informar si se garantizaron los recursos a Enelca sobre la decisión que la excluyó del procedimiento administrativo” y “en el evento en que no se hayan concedido los recursos, se recomienda a la UPME analizar los riesgos por posible nulidad, ante el vicio que pueda constituir esta posible violación, mismo que se trasladaría a las actuaciones posteriores —incluida la adjudicación—, que tendrían como presupuesto la exclusión de Enelca”.

“Tal omisión podría comprometer la seguridad jurídica del procedimiento y la estabilidad del proyecto”, advierte el ente de control.

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Otro de los reparos tiene que ver con los requisitos de experiencia exigidos a los inversionistas. La entidad cuestionó que la UPME no permita acreditar experiencia mediante proyectos que todavía se encuentran en ejecución o contratos que no han finalizado, teniendo en cuenta que la regulación de la Creg exige demostrar experiencia en construcción de redes y transporte de energía eléctrica en tensiones superiores a 100 kilovoltios, pero no establece expresamente que los proyectos deban estar terminados.

En total, son seis observaciones las que hace la Procuraduría y sobre las cuales pide que se resuelvan de fondo, una por una, “señalando los fundamentos técnicos, jurídicos, jurisprudenciales y doctrinales que sustentan la respuesta”.

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Así mismo, pide “enviar la respuesta al presente requerimiento en el término de dos días hábiles siguiente a la fecha del recibo, y en todo caso, antes de la audiencia y apertura del sobre No. 2 de la contrapropuesta programada para el 12 de noviembre de 2026”.