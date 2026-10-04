Gobernación de Antioquia entregó 23 camiones cisterna en varios municipios para enfrentar a El Niño

Ante los efectos que puede generar el fenómeno de El Niño, la Gobernación de Antioquia reforzó la capacidad de respuesta de los municipios con la entrega de 23 camiones cisterna, vehículos destinados a apoyar en situaciones como dificultades relacionadas con la disponibilidad de agua y la atención de emergencias.

De acuerdo con el balance del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, 18 camiones fueron entregados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con la participación del contribuyente Yamaha, mientras que los cinco restantes corresponden a entregas realizadas con apoyo de la empresa privada y los municipios.

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La directora del Dagrán, Vanessa Paredes, aseguró que la entrega de los vehículos hace parte de las acciones que adelanta el departamento para fortalecer la capacidad de respuesta territorial ante el riesgo de incendios forestales.

"Atendiendo a los alcaldes y apoyando a nuestros alcaldes para minimizar el impacto por desabastecimiento hídrico en las diferentes subregiones. Especialmente en la subregión del Urabá antioqueño, el llamado es a prevenir, es a trabajar conjuntamente con las comunidades para evitar que estos riesgos se materialicen en los territorios", indicó la funcionaria.



Según la información entregada por la Gobernación, en lo corrido de 2026 se han registrado 98 eventos de incendios forestales, con una afectación de 491,1 hectáreas y el 73 % de estos incidentes ocurrió entre julio y agosto.

La estrategia también incluye medidas para garantizar la disponibilidad de agua en zonas rurales y por ello el DAGRAN reportó la construcción de 31 reservorios en 11 comunidades, principalmente en San Pedro de Urabá y Necoclí, destinados al almacenamiento de agua para actividades domésticas y agrícolas.