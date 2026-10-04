En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Selección Colombia
WhatsApp Turismo
Elecciones en Brasil

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobernación de Antioquia entregó 23 camiones cisterna en varios municipios para enfrentar a El Niño

Gobernación de Antioquia entregó 23 camiones cisterna en varios municipios para enfrentar a El Niño

El 73 % de los incendios forestales en el departamento ocurrieron en los últimos dos meses.

Incendios en Antioquia.jpg
Incendios en Antioquia.
Cornare
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

Ante los efectos que puede generar el fenómeno de El Niño, la Gobernación de Antioquia reforzó la capacidad de respuesta de los municipios con la entrega de 23 camiones cisterna, vehículos destinados a apoyar en situaciones como dificultades relacionadas con la disponibilidad de agua y la atención de emergencias.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el balance del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, 18 camiones fueron entregados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con la participación del contribuyente Yamaha, mientras que los cinco restantes corresponden a entregas realizadas con apoyo de la empresa privada y los municipios.

Últimas noticias

Desplazados en Valdivia, Antioquia.jpg
Antioquia

Más de 3.100 víctimas de desplazamiento y confinamientos se reportan este año en Antioquia

Julián Hincapié.jpg
Antioquia

Defensoría del Pueblo pidió esclarecer el asesinato del comunicador Julián Hincapié en Antioquia

Publicidad

La directora del Dagrán, Vanessa Paredes, aseguró que la entrega de los vehículos hace parte de las acciones que adelanta el departamento para fortalecer la capacidad de respuesta territorial ante el riesgo de incendios forestales.

"Atendiendo a los alcaldes y apoyando a nuestros alcaldes para minimizar el impacto por desabastecimiento hídrico en las diferentes subregiones. Especialmente en la subregión del Urabá antioqueño, el llamado es a prevenir, es a trabajar conjuntamente con las comunidades para evitar que estos riesgos se materialicen en los territorios", indicó la funcionaria.

Según la información entregada por la Gobernación, en lo corrido de 2026 se han registrado 98 eventos de incendios forestales, con una afectación de 491,1 hectáreas y el 73 % de estos incidentes ocurrió entre julio y agosto.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La estrategia también incluye medidas para garantizar la disponibilidad de agua en zonas rurales y por ello el DAGRAN reportó la construcción de 31 reservorios en 11 comunidades, principalmente en San Pedro de Urabá y Necoclí, destinados al almacenamiento de agua para actividades domésticas y agrícolas.

Relacionados

Antioquia

Andrés Julián Rendón

Fenómeno de El Niño

Publicidad

Publicidad

Publicidad