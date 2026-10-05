Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Girón por insubsistencia de funcionario

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde designado de Girón, Fredy Norberto Cáceres Arismendi, y la exsecretaria administrativa encargada Ana Mercedes Cubillos Rojas, por presuntas irregularidades en la desvinculación de un funcionario de la administración municipal.

La investigación de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga busca establecer si Cáceres omitió supervisar el acto administrativo mediante el cual fue declarado insubsistente Juan José Gómez, un funcionario que se desempeñaba como director operativo de movilidad y control vial.

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De acuerdo con el Ministerio Público, el servidor tendría una condición de especial protección constitucional por ser padre cabeza de familia. La Procuraduría también investiga la actuación de Cubillos Rojas, quien habría suscrito la resolución de insubsistencia correspondiente a la vigencia 2025.

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde designado de Girón, Fredy Cáceres Arismendi, y la exsecretaria administrativa (e), Ana Mercedes Cubillos, por irregularidades al despedir a un funcionario público con protección especial #MañanasBlu pic.twitter.com/KJfUNHuIIG — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2026

El caso se suma a otras actuaciones disciplinarias que han rodeado la breve administración de Fredy Cáceres, quien fue designado alcalde encargado de Girón en medio de la crisis política que se produjo tras la salida de Campo Elías Ramírez.



En abril de 2026, la Procuraduría ya había formulado otro pliego de cargos contra Cáceres por presuntas extralimitaciones durante su paso por la alcaldía. En ese proceso se investigó, entre otros hechos, la posible desvinculación de una funcionaria que tendría fuero de lactancia, además del eventual acceso de un particular a hojas de vida de servidores públicos.

Además, en noviembre de 2025 el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria relacionada con presuntas irregularidades en la administración de Girón y posibles declaratorias de insubsistencia de varios funcionarios.

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La Procuraduría calificó provisionalmente como grave, a título de culpa gravísima, la presunta falta atribuida a Cáceres y Cubillos en el nuevo proceso. La formulación de cargos no constituye una decisión definitiva sobre su responsabilidad disciplinaria.