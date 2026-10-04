Procuraduría investiga muerte de cuatro manatíes en el Magdalena Medio

La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja inició seguimiento a las actuaciones adelantadas por las autoridades ambientales y las demás entidades competentes tras conocerse la muerte de los cuatro manatíes.

El Ministerio Público busca verificar qué acciones se han realizado para esclarecer lo ocurrido, cuáles son las hipótesis sobre las causas de la muerte y qué medidas se han adoptado para evitar que vuelvan a presentarse hechos que pongan en riesgo a esta especie.

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La Procuraduría pidió que las entidades responsables trabajen de manera coordinada y actúen oportunamente frente a la situación, teniendo en cuenta la importancia ambiental del Magdalena Medio.

El seguimiento busca determinar si las autoridades han adelantado las actuaciones necesarias para identificar las causas de la muerte de los animales y establecer las medidas de protección que correspondan.



Recuperan hábitat natural del manatí en Barrancabermeja. Foto: Unsplash

Por ahora, el Ministerio Público no atribuye la muerte de los manatíes a una causa específica. La investigación de las autoridades ambientales será la que permita determinar qué ocurrió y si existe algún factor que esté afectando a la fauna de la zona.

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La Procuraduría también estará atenta a las acciones que adopten las entidades competentes para prevenir nuevos casos y proteger los recursos naturales.

El Magdalena Medio es una región con una amplia riqueza hídrica y una importante diversidad de especies. Por eso, la muerte de los cuatro manatíes genera preocupación por las condiciones de los ecosistemas donde habita esta especie.

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El Ministerio Público señaló que continuará haciendo seguimiento a las actuaciones institucionales relacionadas con la protección de la fauna, el medio ambiente y los recursos naturales.

La Procuraduría busca que las autoridades ambientales establezcan con claridad qué provocó la muerte de los cuatro manatíes y, a partir de esos resultados, adopten las medidas necesarias para evitar nuevos episodios que puedan afectar la fauna del Magdalena Medio.

Los cuatro manatíes murieron y fueron encontrados el miércoles 23 de septiembre de 2026 en los caños San Silvestre y El Rosario, en Barrancabermeja. Ese mismo día los pescadores habían reportado una mortandad de peces y, durante el recorrido con autoridades ambientales, localizaron los cuatro ejemplares sin vida.

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De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Barrancabermeja durante la investigación inicial, con estos cuatro nuevos casos serían 21 los manatíes muertos en esta zona durante los últimos siete años. La administración municipal también informó que mantiene acciones coordinadas con la Fiscalía por posibles delitos ambientales.

Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, señaló que se adelantan análisis físico-químicos de agua, sedimentos y macrófitas, con el propósito de determinar la presencia y concentración de sustancias contaminantes.

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Muerte de peces, cuatro manatíes, aves, son las denuncias que se han recibido de los pescadores, en la región, sumado a los niveles del agua podría estar agravando las condiciones ambientales, al favorecer la concentración de posibles contaminantes, situación que también esta siendo investigada por las autoridades ambientales.