Más de 20 toneladas de ayudas salieron de El Socorro hacia familias afectadas por el terremoto

Los habitantes de El Socorro, Santander, se unieron a la jornada de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto y lograron recolectar más de 20 toneladas de ayudas humanitarias, principalmente alimentos no perecederos, que ya fueron trasladadas y llegaron a su destino en el Chocó.

La campaña fue liderada desde la administración municipal junto con la Iglesia de El Socorro, comunidad y empresa de transportadores donde durante una maratónica jornada los habitantes llevaron sus donaciones como muestra de solidaridad con las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

El presbítero Juan Carlos Hernández Pinzón, párroco de El Socorro, destacó la respuesta de los habitantes y aseguró que este tipo de iniciativas demuestran la importancia de permanecer unidos en momentos de dificultad.

El sacerdote también hizo un llamado a mantener la esperanza y continuar acompañando a quienes hoy necesitan ayuda, destacando la labor de las personas que participaron en la recolección y de los conductores que asumieron la misión de transportar las donaciones hasta las zonas afectadas.



Por su parte, el alcalde de El Socorro, Ángel Acevedo, destacó que fue una jornada maratónica, pero realizada con mucho compromiso y solidaridad por parte de la comunidad.

Señaló que los habitantes hicieron sus aportes con gran esfuerzo, incluso donando productos provenientes de fincas cercanas. Junto con su esposa, acompañó la jornada de recolección y organización de las ayudas, con el propósito de lograr que llegaran lo más pronto posible a las familias afectadas.

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Las más de 20 toneladas de alimentos ya llegaron al Chocó, donde serán destinadas a las familias damnificadas.

La jornada se suma a las diferentes iniciativas que desde Santander se han puesto en marcha para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto, con ciudadanos, empresas, iglesias y organizaciones que continúan recolectando ayudas y llevando un mensaje de solidaridad a las zonas más golpeadas por la emergencia