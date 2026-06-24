EMCALI se prepara para el fenómeno de El Niño y activa medidas para garantizar suministro de energía

EMCALI informó que el consumo de energía en Cali ha aumentado cerca de un 2 % debido a las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad y a las previsiones de un posible fenómeno de El Niño en los próximos meses.

Ante este panorama, la empresa aseguró que puso en marcha acciones de planeación, monitoreo y atención operativa para garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio de energía a más de 750.000 usuarios regulados y no regulados.

"Pensando en el fenómeno de El Niño, EMCALI tiene unas medidas que ha adoptado para que el impacto de este fenómeno natural no sea tan grave para nuestros usuarios de energía. Primero, EMCALI ha hecho una gran compra de energía en los años anteriores y para esta vigencia, con el fin de tener una cobertura de nuestros clientes, tanto regulados como no regulados, y garantizar nuestro servicio de energía con unas tarifas que están determinadas", dijo Mario Germán Ocaña, gerente de Energía de EMCALI.

Según la empresa, con las medidas tomadas se está contribuyendo a reducir la demanda energética y a enfrentar de mejor manera un eventual impacto del fenómeno de El Niño sobre los embalses y el sistema eléctrico nacional.



"En cuanto a la generación que se presente en los recursos hídricos, estaremos pendientes de la información que a nivel nacional se presente sobre la disminución del agua en los embalses para generación y estaremos pendientes también de los otros tipos de generación para suplir este tipo de energía. Las recomendaciones que hacemos a nuestros usuarios para mantener el servicio y no tener que llegar a medidas extremas es una adecuada utilización de la energía", expresó Ocaña.

Además de las medidas técnicas, EMCALI hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos de consumo responsable que contribuyan a disminuir la demanda energética y evitar incrementos en el valor de la factura.

Entre las principales recomendaciones están programar los aires acondicionados entre 24 y 26 grados centígrados, aprovechar la ventilación natural en las primeras horas del día y durante la noche, mantener cerradas las cortinas en las horas de mayor radiación solar, apagar luces y electrodomésticos cuando no se utilicen y desconectar cargadores que permanezcan conectados sin necesidad.