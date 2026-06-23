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Medellín logró ser incluida en la medición global del Índice de Calidad de Vida Urbana de ONU

La capital de Antioquia se convierte en la primera de Colombia en contar con este indicador publicado oficialmente. 

Turismo en Medellín
Turismo en Medellín
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

Medellín logra un hito importante para su posicionamiento internacional al ser incluida en la medición global del Índice de Calidad de Vida Urbana de ONU - Hábitat. La capital de Antioquia se convierte en la primera de Colombia en contar con este indicador publicado oficialmente.

Esto se da gracias a los resultados de la encuesta de calidad de vida urbana que realizó el Distrito en compañía de ONU-Hábitat en 2025, en la que obtuvo una puntuación de 75 sobre 100 en el Índice de Satisfacción con la Vida.

La subdirectora de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica de Ciudad, Mónica Quiroz Viena, explicó que este es uno de los principales indicadores de la medición que reúne información sobre la percepción ciudadana en aspectos como bienestar, espacio público y movilidad, permitiendo acceder a datos confiables y comparables bajo estándares internacionales para comprender mejor la calidad de vida en los territorios.

“Este índice se construye a través de varias mediciones de encuestas de satisfacción que se dirigen directamente a los habitantes y en él construimos el índice de satisfacción con la vida. Este eh Medellín se destaca por tener 75 puntos sobre 100”, aseguró.

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La funcionaria indicó además que la inclusión de la capital antioqueña en esta medición no solo fortalece la capacidad del Distrito para producir y gestionar información de alto nivel, sino que también aporta herramientas para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas.

Además, este reconocimiento posiciona a la capital de Antioquia como referente en planeación urbana, innovación y desarrollo sostenible en América Latina.

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