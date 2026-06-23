Con falsas promesas de empleo un hombre extorsionaba a al menos nueve mujeres en Medellín

Con falsas promesas de empleo, un hombre extorsionó a al menos nueve mujeres en Medellín. Tras obtener información personal de las víctimas, esta persona ya judicializada, las amenazaba y les exigía hasta 8 millones de pesos a cambio de no divulgar datos sensibles

Lo que para varias mujeres comenzó como una aparente oportunidad laboral terminó convirtiéndose en una pesadilla marcada por amenazas, intimidaciones y exigencias económicas.

Tras una investigación que se extendió por varios años, la Fiscalía General de la Nación logró llevar ante la justicia a un hombre señalado de utilizar redes sociales para captar víctimas y posteriormente someterlas a una presunta cadena de extorsiones en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, el procesado habría construido una estrategia basada en la confianza. Haciéndose pasar por supervisor de una reconocida cadena comercial, contactaba a mujeres interesadas en conseguir empleo y les ofrecía supuestas vacantes.



Como parte del proceso de selección, solicitaba datos personales y pagos relacionados con trámites que, según aseguraba, eran indispensables para acceder al cargo, entre ellos la expedición de certificados o carnés requeridos para la contratación.

Sin embargo, una vez obtenía la información privada de las aspirantes, el escenario cambiaba radicalmente. La investigación indica que el hombre presuntamente utilizaba esos datos para presionar a las víctimas y exigirles hasta ocho millones de pesos a cambio de no divulgar información sensible relacionada con su vida personal.

Las pesquisas permitieron establecer que al menos nueve mujeres habrían sido afectadas por esta modalidad entre 2020 y 2024. En algunos casos, las amenazas trascendieron a los familiares de las víctimas. Una de ellas denunció haber recibido intimidaciones dirigidas contra su madre y sus hijas, situación que la llevó a entregar dinero por temor a que las advertencias se materializaran.

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Los investigadores también recopilaron evidencias que indicarían que el procesado decía pertenecer a una organización ilegal para aumentar la presión psicológica sobre las mujeres y reforzar la credibilidad de sus amenazas.

La Fiscalía le imputó al presunto victimario los delitos de extorsión agravada, tentativa de extorsión agravada y estafa. Aunque no aceptó los cargos, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.