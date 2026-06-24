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Más de 40 eventos impulsarán el turismo y la economía de Cali en el segundo semestre de 2026

Entre los eventos están los 30 años del Festival Petronio Álvarez, la Feria de Cali, el Festival Mundial de Salsa, Agroexpo, el Giro de Rigo, la Media Maratón y el Smart City Expo.

Agenda Viva 2026 para fortalecer el turismo y la economía de Cali
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Cali se prepara para vivir uno de los semestres más activos en materia de turismo, cultura, deporte y entretenimiento. La Alcaldía presentó la estrategia Agenda Viva 2026, con una programación de más de 40 eventos nacionales e internacionales que espera atraer visitantes de más de 50 países y dinamizar sectores como la hotelería, el comercio, la gastronomía y la industria creativa.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que Estos eventos representan una apuesta para seguir posicionando a la ciudad como un destino internacional. Según indicó, el mandatario cada encuentro genera un impacto positivo en la economía local, al incrementar la llegada de turistas, la ocupación hotelera y el consumo en distintos sectores.

“Vamos a tener más de 40 eventos de talla mundial, vamos a tener los 30 años del Petronio Álvarez, Agro Expo Cali, el Mundial de Salsa, el Giro de Rigo, el Smart City Fest y la Feria de Cali, entre otros. Cada vez que hacemos un evento de estos empiezan a llegar los turistas, se llenan los hoteles, se mueve la economía, pero sobre todo Cali se vuelve a posicionar en Colombia y el mundo”, señaló Alejandro Eder, Alcalde de Cali.

La administración distrital destacó que durante 2025 la ciudad recibió más de tres millones de visitantes y la meta para este año es superar esa cifra. Uno de los eventos con mayor impacto será Agroexpo Cali, cuya primera edición en la ciudad proyecta un movimiento económico superior a los 23.000 millones de pesos.

"Es una agenda muy nutrida. Cali es una ciudad pluriétnica y multicultural, por eso creamos 13 festivales de talla mundial que se vuelven fiestas para abrazarnos, para encontrarnos, para fomentar la convivencia y circular a nuestros artistas. Los ojos del mundo están mirando nuestra ciudad”, explicó Yamileth Cortés, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural.

Por su parte, la Feria de Cali mantiene su protagonismo con un impacto estimado de 440.000 millones de pesos y la programación se extenderá entre junio y diciembre e incluirá actividades culturales, deportivas, gastronómicas, científicas y de innovación, con el objetivo de consolidar a Cali como uno de los principales destinos para grandes eventos en América Latina.

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