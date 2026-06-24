Más de 40 eventos impulsarán el turismo y la economía de Cali en el segundo semestre de 2026

Cali se prepara para vivir uno de los semestres más activos en materia de turismo, cultura, deporte y entretenimiento. La Alcaldía presentó la estrategia Agenda Viva 2026, con una programación de más de 40 eventos nacionales e internacionales que espera atraer visitantes de más de 50 países y dinamizar sectores como la hotelería, el comercio, la gastronomía y la industria creativa.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que Estos eventos representan una apuesta para seguir posicionando a la ciudad como un destino internacional. Según indicó, el mandatario cada encuentro genera un impacto positivo en la economía local, al incrementar la llegada de turistas, la ocupación hotelera y el consumo en distintos sectores.

“Vamos a tener más de 40 eventos de talla mundial, vamos a tener los 30 años del Petronio Álvarez, Agro Expo Cali, el Mundial de Salsa, el Giro de Rigo, el Smart City Fest y la Feria de Cali, entre otros. Cada vez que hacemos un evento de estos empiezan a llegar los turistas, se llenan los hoteles, se mueve la economía, pero sobre todo Cali se vuelve a posicionar en Colombia y el mundo”, señaló Alejandro Eder, Alcalde de Cali.

La administración distrital destacó que durante 2025 la ciudad recibió más de tres millones de visitantes y la meta para este año es superar esa cifra. Uno de los eventos con mayor impacto será Agroexpo Cali, cuya primera edición en la ciudad proyecta un movimiento económico superior a los 23.000 millones de pesos.



"Es una agenda muy nutrida. Cali es una ciudad pluriétnica y multicultural, por eso creamos 13 festivales de talla mundial que se vuelven fiestas para abrazarnos, para encontrarnos, para fomentar la convivencia y circular a nuestros artistas. Los ojos del mundo están mirando nuestra ciudad”, explicó Yamileth Cortés, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural.

Por su parte, la Feria de Cali mantiene su protagonismo con un impacto estimado de 440.000 millones de pesos y la programación se extenderá entre junio y diciembre e incluirá actividades culturales, deportivas, gastronómicas, científicas y de innovación, con el objetivo de consolidar a Cali como uno de los principales destinos para grandes eventos en América Latina.