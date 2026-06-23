Tres niños heridos dejó volcamiento de bus escolar en la ladera de Cali

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la ladera de Cali, durante la mañana de este martes, cuando un bus escolar se volcó transitando por una de las vías del barrio Alto Meléndez. El hecho ocurrió a la altura de la carrera 95 oeste No 1B - 12, en una zona conocida como la Y, antes de llegar al crucero de La Choclona, sector Las Palmas, cuando al parecer el conductor del vehículo perdió el control.

Según el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, el accidente se registró por el derrame de ACPM sobre la vía, lo que hizo que fallara la estabilidad del bus escolar que terminó volteado en una de las curvas de la zona. Hasta el momento se confirma que tres menores de edad, que iban al interior del vehículo, resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales, en total iban 16 estudiantes de la Institución Educativa La Buitrera.

La situación fue atendida por la misma comunidad, que ayudó a los ocupantes del bus a salir del mismo, e hizo el llamado a las ambulancias para llevarlos a una clínica cercana. Momentos después llegaron los agentes de tránsito para regular el tráfico de la zona, además de los bomberos que atendieron el derrame de la sustancia.

"Al llegar al sitio, se observa vehículo tipo buseta volcada sobre la vía, el cual deja un derrame de ACPM 300 m² lineales; se controla con aserrín y se realizan labores de prevención a la espera del retiro del vehículo", señala el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali en su reporte oficial.



A través de un comunicado, la secretaría de Educación de Cali confirmó que nueve estudiantes fueron trasladados a centros asistenciales y el resto fueron enviados a sus casas.

"En el vehículo se movilizaban 16 estudiantes, quienes, en su mayoría, no presentan lesiones aparentes. Sin embargo, una estudiante registra afectación en una mano y está recibiendo atención médica. De acuerdo con el protocolo establecido, 6 estudiantes fueron trasladados para la Clínica Cali y 3 para la Clínica Colombia para valoración y seguimiento", indicó la secretaría.