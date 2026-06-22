Cinco viviendas afectadas tras incendio estructural en corregimiento de Navarro, zona rural de Cali

En la madrugada de este martes se registró un incendio estructural en el corregimiento de Navarro, sector Las Palmas, zona rural de Cali, lo que generó la activación inmediata del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo.

La emergencia fue atendida de manera oportuna por unidades del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, quienes lograron controlar la conflagración y evitar su propagación a otras zonas cercanas.

El balance preliminar deja cinco viviendas afectadas, así como tres bodegas que almacenaban material sólido inflamable y reciclable, lo que habría contribuido a la magnitud del incendio.

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, informó que equipos técnicos ya se encuentran en el lugar realizando la evaluación de daños, con el fin de activar la ruta de atención para las familias afectadas, la cual contempla la entrega de kits de ayuda humanitaria.



El funcionario también señaló que todo el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo permanece en alerta y brindando acompañamiento integral a las personas damnificadas por esta emergencia.