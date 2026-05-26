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Asesinan a hombre en Sabanalarga: pistolero llegó, le pidió un cigarrillo y luego disparó

El crimen ocurrió en la casa donde residía la víctima, quien en el momento de los hechos se encontraba reunido con sus familiares.

Pistola, referencia.
Pistola, referencia.
Foto: AFP.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 26 de may, 2026

En su propia casa fue asesinado a tiros Cristian David Ahumada Villanueva, un hombre de 30 años al que sus enemigos venían haciéndole seguimiento en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, hasta que lograron acabar con él delante de su propia familia.

El crimen se registró en el barrio Los Robles, del mencionado municipio, donde un hombre llegó hasta la residencia de la víctima, le pidió un cigarrillo para entrar en confianza y acto seguido le disparó hasta dejarlo muerto en el sitio.

Al parecer, el plan para asesinarlo se venía fraguando hace tiempo, pues según testigos un día antes de su muerte, Ahumada se habría salvado de otro atentado en su contra.

La Policía informó que la persona asesinada registraba siete anotaciones judiciales por diferentes delitos, como homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.

De hecho, en 2025, la Policía capturó a este hombre junto a un grupo al que señaló como presuntos miembros de la estructura delincuencial Los Costeños, que estarían dedicados a cobrar extorsiones a los comerciantes de Repelón, Manatí, Sabanalarga y Luruaco, en el departamento del Atlántico.

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