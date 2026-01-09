Investigan causas de muerte de reconocido gestor cultural en Sabanalarga

En el municipio de Sabanalarga no salen de la conmoción por la muerte del gestor cultural Argelio Consuegra Peña, periodista y líder comunitario reconocido como ‘El Mariscal del Carnaval’, defensor incansable de las tradiciones y promotor del arte popular en este municipio del Atlántico.

La muerte de Argelio, a sus 68 años, sorprendió el pasado 6 de enero, cuatro días después de que un conocido lo halló tendido en una calle del barrio La Concepción, inconsciente y con algunos golpes en su cuerpo.

El líder fue auxiliado por familiares y conocidos e, incluso, fue trasladado al hospital para recibir atención frente a los golpes que sufrió. En ese momento, al recobrar la conciencia, Consuegra manifestó no recordar nada de lo que había sucedido, pues había estado compartiendo unos tragos tras la celebración de Año Nuevo.

Desde entonces, surgió la incógnita de cómo pudo haber sufrido los golpes, si se trató de una caída, de un accidente de tránsito o de un ataque.



Lo único cierto es que, a pesar de haber sido dado de alta, Consuegra debió regresar al hospital de Sabanalarga por quebrantos de salud. De allí fue remitido a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, pero falleció pese a los esfuerzos médicos.

Ahora se está a la espera de los resultados del examen forense de Medicina Legal para esclarecer las causas de su muerte, al tiempo que la Policía investiga el origen de los golpes.

Por lo pronto, las autoridades descartan que haya sido atacado en medio de un robo, pues todas sus pertenencias fueron halladas junto a él.

La Administración Municipal de Sabanalarga lamentó la muerte y exaltó la memoria de Consuegra, reconociendo cómo “su trayectoria trascendió fronteras locales, proyectándose a plataformas nacionales, donde llevó el nombre de Sabanalarga con orgullo, pasión y autenticidad.

Su compromiso no solo fortaleció procesos culturales, sino que también inspiró generaciones, unió comunidades y mantuvo vivas expresiones que son esencia de nuestra identidad”.