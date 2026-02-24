En vivo
Detienen a 41 personas por los actos violentos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

Detienen a 41 personas por los actos violentos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

En un comunicado, el Ejecutivo de Jalisco explicó que, del total de las personas arrestadas, 20 están acusadas de generar "actos de violencia" y las 21 restantes de cometer saqueo y rapiña en comercios de la región.

Un miembro de la Fiscalía monta guardia cerca de un autobús en llamas en una de las avenidas principales después de que fuera incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad en Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. Civiles armados bloquearon varias carreteras en el estado de Jalisco, en el oeste de México, luego de un operativo de las fuerzas federales en la ciudad de Tapalpa, informaron las autoridades locales. Jalisco, que albergará cuatro partidos de la próxima Copa Mundial de 2026, es sede del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y ha sido sacudido por varios episodios de violencia en los últimos años.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

