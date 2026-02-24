En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Presidente Petro anuncia “impuesto a ganancias extraordinarias” de los bancos

Presidente Petro anuncia “impuesto a ganancias extraordinarias” de los bancos

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta en X, donde aseguró que “poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer”

Publicidad

Publicidad

Publicidad