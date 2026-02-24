Presidente Petro anuncia “impuesto a ganancias extraordinarias” de los bancos

El presidente Gustavo Petro anunció que firmará un nuevo decreto que incluiría un impuesto a las ganancias extraordinarias del sector bancario, en el marco de la emergencia económica declarada por su Gobierno.

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta en X, donde aseguró que “poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer”. La medida, según explicó, buscaría que parte de las utilidades del sistema financiero se destinen a atender necesidades sociales y productivas del país.

El pronunciamiento se dio luego de una reunión entre representantes del sector financiero y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, encuentro que terminó sin mayores conclusiones públicas frente a otro de los temas que ha generado tensión: las llamadas inversiones forzosas.

En un reciente consejo de ministros, Petro planteó la posibilidad de establecer inversiones forzosas a la banca, es decir, obligar a las entidades financieras a destinar un porcentaje de sus recursos a sectores estratégicos definidos por el Gobierno, como agricultura, industria y economía popular.



La propuesta ha sido defendida por el Ejecutivo como un mecanismo para dinamizar el crédito productivo y reducir las brechas sociales. Sin embargo, gremios financieros han advertido que este tipo de medidas podrían afectar la estabilidad del sistema, encarecer el crédito o desincentivar la inversión.

El debate no es nuevo en el Gobierno Petro. Desde el inicio de su mandato, el presidente ha cuestionado las altas utilidades del sector bancario, especialmente en contextos de tasas de interés elevadas, y ha insistido en que el sistema financiero debe cumplir un papel más activo en el desarrollo económico.