Contraloría halló detrimento por $8.839 millones en gestión de la SAE

La Contraloría estableció 22 hallazgos en la administración de bienes bajo extinción de dominio a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con 11 de incidencia fiscal y presuntas faltas disciplinarias.

