Bucaramanga tiene nuevo arzobispo: monseñor Luis A. Campos remplazará a Ismael Rueda

Esta mañana se confirmó el nombramiento de monseñor Luis Augusto Campos en la Arquidiócesis de Bucaramanga.

