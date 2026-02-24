En vivo
Hallan muertos a tres cobradiarios desaparecidos; continúa la búsqueda de un cuarto en Sucre

Hallan muertos a tres cobradiarios desaparecidos; continúa la búsqueda de un cuarto en Sucre

Los cuerpos fueron abandonados en diferentes puntos de Sincelejo y Córdoba. Las víctimas son dos hermanos y su cuñado.

cobradiarios asesinados.png
De izquierda a derecha las víctimas son Camilo Villegas Ramírez, David esteban Bohórquez y Jonathan Villegas Ramírez.
Suministradas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

