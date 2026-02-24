Rusia admite que continuará la guerra, dice que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania

El Kremlin admitió este martes que la campaña militar rusa en Ucrania continuará después de cumplir cuatro años, porque Rusia aún no ha logrado "todos sus objetivos" en el país vecino.

"En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar especial", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov dio así la razón al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien subrayó que Moscú no había logrado lo que pretendía cuando inició su campaña militar el 24 de febrero de 2022.

Eso sí, consideró que el ejército ruso sí alcanzó "el principal (objetivo), que es garantizar la seguridad de la gente que vive en el Este de Ucrania y que estaba en peligro mortal".



Con ocasión del aniversario de la guerra, lamentó que la campaña militar contra Kiev "se convirtiera, después de la injerencia directa en ese conflicto de los países de Europa Occidental y EE.UU., en un enfrentamiento mucho más grande entre Rusia y los países occidentales, quienes perseguían y aún persiguen el objetivo de aplastar a nuestro país".

Al mismo tiempo, aseguró que, mientras "la operación militar especial continúa, Rusia se mantiene abierta al logro de sus objetivos por medios político-diplomáticos".

"Sea como sea, los intereses rusos serán garantizados", afirmó.



Más de 200.000 militares rusos muertos en cuatro años

De hecho, subrayó que la esperanza de lograr un arreglo pacífico en Ucrania no ha abandonado a Rusia "desde el mismo comienzo" de la contienda y culpó a Occidente de que el proceso de paz que comenzó en marzo de 2022 fuera abortado y "se volviera al cauce militar".

"Proseguimos los esfuerzos en favor de la paz. Nuestra postura es clara y consecuente. Ahora todo depende de las acciones del régimen de Kiev", señaló.

En cuanto a la cuarta ronda de negociaciones con mediación estadounidense, aseguró que aún no existe un acuerdo definitivo sobre las fechas y la sede de la reunión, aunque expresó su confianza de que "el trabajo continúe".

Peskov también destacó que la sociedad rusa ha sufrido cambios "fenomenales" en esos cuatro años, que se han traducido en la consolidación en torno al presidente, Vladímir Putin, aunque sondeos independientes apuntan que la mayoría de los rusos desean un urgente cese de las hostilidades.

"A Rusia se le han abierto los ojos sobre muchos procesos internacionales, sobre cómo entablar relaciones con muchas organizaciones internacionales y capitales", aseveró.

Según informaron este martes medios independientes, el ejército ruso ha perdido más de 200.000 hombres en cuatro años de un conflicto, que dura más que la participación soviética en la Segunda Guerra Mundial (1941-1945).

El Kremlin se anexionó sobre el papel en 2022 cuatro regiones ucranianas, pero el ejército ruso no ha podido conquistarlas, ya que Kiev aún controla más de la quinta parte de Donetsk y un tercio de Jersón y Zaporiyia.