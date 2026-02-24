En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Rusia admite que continuará la guerra, dice que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania

Rusia admite que continuará la guerra, dice que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania

"En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar especial", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

