El Kremlin se muestra dispuesto a organizar una reunión entre Putin y Zelenski en Moscú

"Y al mismo tiempo le garantizamos la seguridad y las condiciones necesarias para trabajar", comentó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la televisión rusa.

Zelensky-Putin-AFP.jpg
Volodímir Zelenski y Vladimir Putin
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

