Nissan apuesta por visibilizar a las mujeres al volante: Autos y Motos, programa 14 de marzo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 14 de marzo de 2026, estos fueron los temas:



Con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en el sector automotor , Nissan presentó en el país la campaña “Maneja como mujer”, una iniciativa que busca resignificar una expresión históricamente asociada a prejuicios y convertirla en un mensaje de liderazgo.

, Nissan presentó en el país la campaña “Maneja como mujer”, una iniciativa que busca resignificar una expresión históricamente asociada a prejuicios y convertirla en un mensaje de liderazgo. GAC Motor Colombia presentó el AION ES para el servicio de taxi , un vehículo 100 % eléctrico que se perfila como una solución para un mercado que demanda calidad, respaldo y nuevas alternativas de movilidad.

, un vehículo 100 % eléctrico que se perfila como una solución para un mercado que demanda calidad, respaldo y nuevas alternativas de movilidad. Citroën presentó esta semana los modelos Citroën C3 Max y Citroën C3 Aircross Max , que incorporan tecnología híbrida ligera de 48 voltios para mejorar la eficiencia y el desempeño.

, que incorporan tecnología híbrida ligera de 48 voltios para mejorar la eficiencia y el desempeño. Honda Autos Colombia anunció la realización del Honda Day, una jornada nacional que se llevará a cabo hoy en toda la red de concesionarios autorizados de la marca en el país.

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