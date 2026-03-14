Nissan apuesta por visibilizar a las mujeres al volante: Autos y Motos, programa 14 de marzo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 14 de marzo de 2026, estos fueron los temas:
- Con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en el sector automotor, Nissan presentó en el país la campaña “Maneja como mujer”, una iniciativa que busca resignificar una expresión históricamente asociada a prejuicios y convertirla en un mensaje de liderazgo.
- GAC Motor Colombia presentó el AION ES para el servicio de taxi, un vehículo 100 % eléctrico que se perfila como una solución para un mercado que demanda calidad, respaldo y nuevas alternativas de movilidad.
- Citroën presentó esta semana los modelos Citroën C3 Max y Citroën C3 Aircross Max, que incorporan tecnología híbrida ligera de 48 voltios para mejorar la eficiencia y el desempeño.
- Honda Autos Colombia anunció la realización del Honda Day, una jornada nacional que se llevará a cabo hoy en toda la red de concesionarios autorizados de la marca en el país.
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