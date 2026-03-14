Cuáles son los celulares compatibles con Starlink: así puede activar el intenert satelital

La posibilidad de conectarse a internet directamente desde satélites ya no es una idea futurista. Con el desarrollo de nuevas tecnologías de conectividad espacial, pronto será posible acceder a señal incluso en lugares donde las redes móviles tradicionales no tienen cobertura.

El sistema de internet satelital Starlink, desarrollado por SpaceX —la compañía fundada por Elon Musk— avanza en la integración con teléfonos inteligentes gracias a su alianza con T-Mobile. El objetivo es permitir que ciertos celulares puedan conectarse directamente a los satélites cuando pierdan señal de las torres celulares.

Esta tecnología promete mejorar la conectividad en zonas rurales, regiones apartadas y lugares donde actualmente la cobertura de internet es limitada o inexistente.



Internet satelital en el celular: cómo funciona la tecnología

El sistema funciona a través de una red denominada T-Satellite, que permite que los teléfonos compatibles establezcan comunicación con satélites de órbita baja.

A diferencia de los sistemas satelitales tradicionales, no se necesita instalar antenas o equipos adicionales. El propio teléfono utiliza sus componentes de radio para conectarse al satélite cuando detecta que no hay cobertura móvil disponible.



Starlink lanza nueva generación de satélites capaces de ofrecer internet mÓvil 5G. Foto: Starlink, Freepik.

Cuando el dispositivo se conecta a esta red, en la pantalla puede aparecer una indicación como “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat + Starlink”, lo que confirma que el celular está utilizando señal proveniente del espacio.

En su primera etapa, el servicio se enfocará en funciones esenciales de comunicación, entre ellas:



Envío de mensajes de texto.

Compartir ubicación en tiempo real.

Acceso a servicios de emergencia.

Más adelante, se espera que el sistema también permita llamadas de voz y navegación por internet, ampliando significativamente las posibilidades de conectividad en lugares remotos.



Celulares compatibles con la conexión satelital de Starlink

La compatibilidad dependerá del hardware del dispositivo y de la integración con los operadores móviles. Por ahora, varios fabricantes ya han incorporado soporte para esta tecnología.

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En el ecosistema de Apple, los modelos compatibles incluyen:



iPhone 13 y todas sus variantes.

iPhone 14.

iPhone 15.

iPhone 16.

iPhone 17.

iPhone Air.

Por su parte, Google también incorporó compatibilidad en sus teléfonos más recientes, especialmente en la familia Pixel 9 y en la serie Pixel 10, incluyendo modelos como Pro, XL, Fold y 9a.

Otros fabricantes también se suman a esta tendencia. Motorola integró la tecnología en varios de sus equipos recientes, mientras que Samsung la ha incorporado en dispositivos de las series Galaxy A y Galaxy S, así como en modelos plegables Galaxy Z Flip y Galaxy Z Fold desde la tercera generación.

Internet satelital de Starlink Foto: AFP / Grok

Paso a paso para activar la conectividad satelital

Para poder utilizar esta función, el usuario debe contar con un plan del operador que incluya acceso a la red satelital o disponer de una eSIM compatible.

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Una vez habilitado el servicio, el teléfono cambiará automáticamente a la red satelital cuando no encuentre señal de red móvil. Sin embargo, también es posible revisar o activar la función desde los ajustes del sistema.



Activar Starlink en iPhone

En dispositivos de Apple, la conectividad satelital puede activarse siguiendo estos pasos:



Ingresar a Ajustes.

Seleccionar Satelital.

Activar la opción de conectividad disponible.

También se puede acceder desde Ajustes > Apps > Mensajes o desde el Centro de Control, donde aparece la opción de comunicación satelital.

Incluso existe un modo de demostración que permite a los usuarios practicar cómo conectarse antes de necesitar el servicio en una situación real.



Activar Starlink en celulares Android

En teléfonos Android compatibles, la opción suele encontrarse en:

