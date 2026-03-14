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Blu Radio  / Tecnología  / Cuáles son los celulares compatibles con Starlink: así puede activar el intenert satelital

Cuáles son los celulares compatibles con Starlink: así puede activar el intenert satelital

La conexión satelital de Starlink ya se prepara para llegar a celulares. Conozca la lista de teléfonos compatibles y cómo activar esta función para tener señal incluso sin cobertura móvil.

Cuáles son los celulares compatibles con Starlink
Celulares de populares marcas son compatibles con Starlink.
Foto: Freepik y Starlink
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

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