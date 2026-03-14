En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Borja Vilaseca invita a mirar hacia dentro para transformar la vida

Borja Vilaseca invita a mirar hacia dentro para transformar la vida

El escritor español visitó Bogotá para presentar su conferencia Encantado de conocerme, un espacio en el que promueve el autoconocimiento y la educación emocional como herramientas para transformar la vida personal y la sociedad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad