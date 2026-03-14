Borja Vilaseca invita a mirar hacia dentro para transformar la vida

Vilaseca, periodista de formación y excolaborador del diario El País, aseguró que su camino cambió cuando comenzó a cuestionarse el sentido de la vida y a buscar respuestas sobre cómo vivir bien de verdad. Desde entonces ha escrito once libros traducidos a más de 25 países y ha llevado sus conferencias a auditorios de toda América Latina y Europa.

Durante su conversación, explicó que una de las herramientas que más ha influido en su trabajo es el Eneagrama, un modelo que logra describir nueve tipos de personalidad y ayuda a comprender los comportamientos, heridas emocionales y patrones mentales de las personas.

Según Vilaseca, el auto conocimiento no siempre es un proceso fácil. "Sí. Bueno, conocerse lo mismo es doloroso al principio porque te confronta con tus sombras, con tus heridas, con tus limitaciones. Es incómodo y como dices tú, es doloroso", afirmó. Sin embargo, aseguró que este proceso permite comprender mejor las emociones, transformar la forma de pensar y encontrar bienestar más allá de las circunstancias externas.

El autor también advirtió que muchas personas buscan respuestas rápidas en redes sociales, libros o contenidos digitales, pero insistió en que el verdadero cambio requiere introspección y acompañamiento.



Foto: Freepik.

"Cada vez que algo no funcione en tu vida, cada vez que sufras... no caigas en el victimismo, no te pelees con el estímulo externo, no culpes lo de afuera, mira hacia dentro y trata de ver cuál es la verdadera causa", señaló.

Vilaseca también habló de sus proyectos educativos enfocados en impulsar la educación emocional y el desarrollo personal. Entre ellos destaca Utopical, iniciativa que promueve programas de autoconocimiento para adultos, jóvenes y niños.

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Para el escritor, el principal problema de la sociedad actual es la falta de educación emocional. "Llegará un día, espero que pronto, que la sociedad se dé cuenta de que el sistema educativo industrial quedó obsoleto hace décadas y la revolución pendiente no es la IA, es la IE, la inteligencia emocional", afirmó.

Durante su visita a Colombia, el autor participó en conferencias y encuentros con el público, donde combinó reflexión filosófica y humor para acercar el autoconocimiento a más personas.

Escuche la entrevista completa aquí: