Murió en Valledupar Náfer Durán, rey vallenato en 1976 y hermano de Alejo Durán

Náfer Santiago Durán Díaz, uno de los grandes juglares del vallenato, murió este martes en Valledupar a los 93 años. El artista, oriundo de El Paso, Cesar, dejó un importante legado musical como acordeonero, cantante, compositor y verseador.

Náfer Durán falleció en la Clínica Valledupar tras presentar varias complicaciones de salud. Su muerte enluta al folclor colombiano y representa la partida de uno de los principales integrantes de la dinastía musical de los Durán.

¿Quién era Náfer Durán, vallenatero que murió este martes en Valledupar?

El artista era hermano del legendario Alejo Durán, primer Rey Vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata, título que obtuvo en 1968. La familia Durán se convirtió así en una de las más representativas de la historia del acordeón y la música vallenata.

La relación de Náfer Durán con el acordeón comenzó cuando tenía apenas 7 años, luego de que su padre le regalara su primer instrumento. Desde entonces desarrolló una particular destreza que lo llevó a convertirse en uno de los grandes exponentes del folclor vallenato.



En 1976, Náfer Durán alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su carrera al coronarse Rey Vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata, en la categoría profesional. En aquella final interpretó varias composiciones propias, entre ellas ‘Déjala vení’, ‘Teresita’ y ‘El estanquillo’.

Durante aquella presentación también interpretó ‘Los Altos del Rosario’, una composición de su hermano Alejo Durán. Su dominio del acordeón y su estilo interpretativo le permitieron quedarse con la corona en uno de los escenarios más importantes del vallenato.

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El talento de Náfer Durán volvió a ser reconocido en 1983, cuando regresó al Festival de la Leyenda Vallenata en busca de una nueva corona. Sin embargo, el jurado decidió declararlo ‘fuera de concurso’ debido a su trayectoria y nivel interpretativo.

Entre los integrantes del jurado de aquella edición estuvieron el escritor Gabriel García Márquez y el compositor Leandro Díaz, dos figuras de enorme relevancia para la cultura colombiana y la historia del vallenato.

Otro capítulo fundamental en la trayectoria de Náfer Durán estuvo relacionado con Diomedes Díaz. El acordeonero acompañó al Cacique de La Junta durante la grabación de su primer álbum musical, ‘Herencia vallenata’, una producción clave en los primeros años de la carrera discográfica del cantante.

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El álbum incluyó varias composiciones de Náfer Durán, entre ellas ‘Pobre negro’, ‘Teresita’ y ‘La invitación’. Su participación quedó así vinculada a los primeros registros musicales de quien posteriormente se convertiría en uno de los artistas más importantes del vallenato.

Además de su trayectoria como acordeonero, Náfer Durán construyó una carrera como cantante, compositor y verseador. Su repertorio incluyó canciones como ‘Sin ti’, ‘El deo chiquito’, ‘Mi patria chica’, ‘Déjala vení’, ‘Ariguaní’, ‘El estanquillo’ y ‘Los amores de Teresita’.

Con su muerte, el vallenato pierde a uno de los últimos grandes representantes de una generación de juglares que ayudó a consolidar la identidad y la tradición de este género musical. Náfer Durán deja como legado sus composiciones, sus interpretaciones y una historia ligada a algunas de las figuras fundamentales del folclor colombiano.