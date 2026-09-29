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Suspenden clases presenciales este martes en Uniatlántico por motivos de "seguridad"

A las 10 de la mañana está prevista la visita del expresidente Gustavo Petro; sin embargo, la rectoría informó que este evento "no cuenta con autorizaciones, planes de contingencia ni permisos".

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Universidad del atlntico
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Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 29 de sept, 2026

Para este martes, la Universidad del Atlántico suspendió todas las actividades académicas y administrativas presenciales en su sede norte, como medida preventiva frente a los riesgos de seguridad que, según la rectoría, existen en torno a la realización del evento denominado “Conversando con Petro”, anunciado para las 10:00 de la mañana en la Plazoleta del Bloque D.

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El encuentro contempla la visita del expresidente Gustavo Petro, el exministro de Educación Daniel Rojas y la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Andrea Vargas; sin embargo, en una resolución firmada por el rector Leyton Barrios, la universidad advierte que esta actividad "no cuenta con las autorizaciones, planes de contingencia, pólizas ni permisos reglamentarios requeridos", lo que, según sus directivos, aumenta la posibilidad de que se registren posibles alteraciones dentro del campus universitario.

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Dice el rector que el riesgo es superior, debido a la tensión que hay por el proceso electoral que hoy cursa en la universidad para, entre otros, escoger a los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior.

De hecho, Petro llega a acompañar al joven candidato Marcos Mercado, lo que ha generado malestar entre varios sectores de la comunidad universitaria que critican el apoyo de "actores externos", como el expresidente, "con el ánimo de incidir en el proceso democrático de los estudiantes".

Así las cosas, las clases y labores administrativas se realizarán de manera virtual o remota este martes, y retornarán a la presencialidad el miércoles, 30 de septiembre.

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