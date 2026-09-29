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El 40% de Cartagena permanecerá sin agua durante 40 horas por parada técnica de empresa de acueducto

Las suspensiones, que inició este martes la Empresa Aguas de Cartagena, se dividen por barrios y sectores en dos grupos.

Aguas de Cartagena.jpg
Cartagena, aguas.
Foto: Aguas de Cartagena.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Cartagena despertó este martes sin servicio de agua. La razón: la empresa Aguas de Cartagena lleva a cabo una parada técnica programada, con la que busca, según dieron a conocer, mejorar y optimizar las redes de acueducto de la ciudad, que, recordemos, han sido objeto de múltiples críticas, incluso del alcalde Dumek Turbay, por sus reiterados daños y fallas.

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La suspensión del servicio, que ya había sido anunciada y que afecta al 40 % de la ciudad, unos 150.000 usuarios, inició a las 7:00 de la mañana de este martes y se extenderá hasta las 11:00 de la noche del miércoles 30 de septiembre.

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De acuerdo con la empresa, en total serán 29 actividades de mantenimiento, entre las que se encuentra el empalme de un tramo de reposición de la tubería de conducción de agua cruda hacia la planta de tratamiento, a la altura de Ceballos y Nuevo Bosque.

“Con esta intervención se pondrán en servicio 210 metros de tubería de 1.000 milímetros de diámetro, fabricada en hierro dúctil, que contribuirán a mejorar la confiabilidad de la infraestructura en un sector donde se registraban roturas frecuentes”, detallaron.

Por su parte, el gerente general de Aguas de Cartagena, Jhon Montoya, aseguró en diálogo con BLU Radio que con estas obras buscan no solo tener una mejor respuesta para sus usuarios, sino fortalecer la infraestructura a propósito de los impactos del fenómeno de El Niño.

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“De esa manera haremos más resiliente, más robusto, el sistema de traída de agua cruda hacia la planta de tratamiento El Bosque. Haremos actuaciones también en la planta de tratamiento de agua potable, básicamente en sedimentadores, y haremos otros trabajos en la red de distribución; o sea, algunas actuaciones en macromedidores, sectorización, cambio de válvulas. Vamos a optimizar nuestro sistema. Son 29 actuaciones en total que nos ayudarán a tener un mejor sistema y, pues, con eso, cada día poder tener una mejor respuesta hacia los usuarios”, indicó.

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Sobre la preocupación en las comunidades de que el horario de esta parada técnica se extienda, como ha sucedido en otros eventos de este tipo, el gerente de Aguas de Cartagena afirmó que tienen todo programado para cumplir con el tiempo definido.

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“Ya sabemos que 40 horas, pues, es mucho tiempo para el 40 % de la población. Por eso lo hacemos en dos grupos y buscaremos darle cumplimiento, y de ahí la importancia de avisar con tiempo para que la gente pueda surtirse y tener agua suficiente para poder atender sus necesidades en el tiempo de ausencia”, agregó.

Las suspensiones se realizan por barrios, divididos en dos grupos: el primero, desde las 7:00 a. m. del martes 29 hasta las 3:00 a. m. del miércoles 30 de septiembre; y el segundo grupo, desde las 12:00 de la medianoche hasta las 11:00 p. m. del miércoles 30 de septiembre.

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