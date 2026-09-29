Gobierno facilita acceso a incentivos para cambiar neveras en el Caribe tras altas temperaturas

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, eliminó el requisito de tener un consumo máximo de 210 kilovatios hora en la factura de energía para acceder al programa Caribe Cambia Tu Energía.

En otras palabras, más familias del Caribe podrán recibir el incentivo del 40% para cambiar su nevera antigua por un equipo de bajo consumo.

Publicidad

La decisión se tomó en una mesa técnica entre Fenoge y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financia el proyecto, ante las altas temperaturas que atraviesa el norte del país. El programa cuenta con el acompañamiento de los operadores de red Air-e Intervenida y Afinia, y tiene como meta sustituir 20.000 neveras en siete departamentos de la región.

La directora ejecutiva de Fenoge, Melba Rocío Pérez Tuta, señaló que el ajuste del requisito busca que los hogares enfrenten mejor la temporada de altas temperaturas al contar con electrodomésticos de bajo consumo energético.



Para facilitar el acceso al beneficio, el programa amplió su red de aliados comerciales, entre ellos Haceb, Almacenes B.C., Gigante del Hogar, Asyco, Colventas, Alca, Grupo Litoral, Punto Center y C.C. Aires, donde los usuarios pueden conocer los equipos disponibles y verificar si cumplen los requisitos.

Con el ajuste, los interesados deben cumplir tres condiciones: ser mayor de edad, residir en vivienda propia o alquilada ubicada en los estratos 1, 2 o 3, y contar con una nevera o refrigerador con más de 10 años de antigüedad.

Publicidad

Por su parte, Ricardo Arango Restrepo, gerente general de Afinia, resaltó el trabajo articulado entre las entidades que hacen posible las sustituciones:

"Eliminar este requisito nos permite llegar a más familias que necesitan cambiar su nevera. Desde Afinia, continuamos acompañando a los usuarios durante todo el proceso para garantizar que los beneficios del programa se traduzcan en mayor bienestar, ahorro y calidad de vida para las familias de la región Caribe que hoy enfrentan altas temperaturas por el fenómeno de El Niño. Por eso, lograr estas sustituciones en el menor tiempo posible es urgente”.

Publicidad

Como un gran logro calificó el agente Especial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla Andrade, la flexibilización de los requisitos para que los usuarios accedan a equipos de refrigeración de bajo consumo y aún más con el gran reto que tenemos con el fenómeno de El Niño.

"Sin duda en el diálogo que sostuvimos con la directora Ejecutiva del Fenoge, Melba Rocío Pérez obtuvimos los resultados esperados. Tumbar el techo de consumo máximo de 210 kWh permitirá que miles de usuarios puedan acceder a los beneficios de Caribe Cambia Tu Energía gracias al respaldo y acompañamiento del Gobierno Nacional”, dijo Castilla Andrade.