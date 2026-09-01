Subirá la factura si se excede meta de energía: 1 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 1 de septiembre de 2026:



Inteligencia Militar identificó a dos integrantes del ELN como presuntos autores intelectuales del atentado con carro bomba contra la estación de Policía de Los Patios, en Cúcuta . Se trata de alias ‘David’ y alias ‘Nay’ o ‘Nike’ , quienes también estarían relacionados con el ataque del pasado 1 de agosto contra el comando de Policía de Cúcuta . El atentado más reciente dejó un civil muerto y más de diez personas heridas.

. Se trata de , quienes también estarían relacionados con el . El atentado más reciente dejó un civil muerto y más de diez personas heridas. El volcán Puracé mantiene una alta actividad sísmica y las comunidades cercanas permanecen en alerta. El Servicio Geológico Colombiano registró 150 sismos en 24 horas , además de dos emisiones importantes de ceniza y expulsión continua de gases. En Popayán preocupa también la capacidad hospitalaria ante una eventual emergencia.

El Servicio Geológico Colombiano registró , además de dos emisiones importantes de ceniza y expulsión continua de gases. En Popayán preocupa también la capacidad hospitalaria ante una eventual emergencia. El Gobierno trabaja en derogar el decreto que obliga a los fondos privados de pensiones a traer al país parte de los ahorros invertidos en el exterior . La medida vigente implicaría repatriar cerca de $125 billones en cinco años .

. La medida vigente implicaría repatriar cerca de . Los hogares tendrán una meta mensual de consumo de energía en medio del fenómeno de El Niño . La referencia será el promedio de consumo de los últimos 12 meses y quienes superen su meta deberán pagar más por la energía adicional. Los recursos recaudados servirán para beneficiar a usuarios que reduzcan su consumo . La primera factura será pedagógica antes de que comience a aplicarse el cobro.

. La referencia será el promedio de consumo de los últimos 12 meses y quienes superen su meta deberán pagar más por la energía adicional. . La primera factura será pedagógica antes de que comience a aplicarse el cobro. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, se refirió a las emergencias que enfrenta el departamento por la sequía, los incendios forestales y las lluvias. Confirmó que Facatativá ya tiene racionamientos de agua de 12 horas, que durante agosto se registraron 262 incendios forestales y cinco personas fueron capturadas por posibles quemas provocadas.

Escuche el programa completo aquí: