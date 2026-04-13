Liberan a hinchas del Junior detenidos en Paraguay; dicen que todavía queda uno por salir

Alrededor de 24 horas estuvieron detenidos en Paraguay siete jóvenes hinchas del Junior de Barranquilla, siendo que un octavo aún permanece en poder de las autoridades por supuestos altercados con la Policía de ese país, previo al partido que disputará el equipo Tiburón con Cerro Porteño, la tarde de este martes.

Los medios paraguayos han expuesto que los jóvenes fueron detenidos por protagonizar desmanes y enfrentamientos en dos hechos distintos, uno de ellos en inmediaciones de la terminal de transportes de Asunción. Sin embargo, los hinchas se defienden y, en diálogo con BLU Radio, han sostenido que todo fue un malentendido.

Luis García, de 26 años, es uno de los que estuvo detenido del viernes al sábado pasado y cuenta que nunca hubo un irrespeto a la autoridad paraguaya; insiste en que solo confundieron la efusividad de esta afición con sublevación.

"Nosotros veníamos saliendo del terminal y veníamos cantando normal, pero un policía se acerca a nosotros y nos dice que bajemos la voz y nosotros dijimos: listo, tranquilo, nosotros vamos a bajar la voz. Pero el policía, todo repelente, nos dijo que no le habláramos así y nosotros en ningún momento le hablamos grosero", contó.



"Después el policía empujó a un compañero de nosotros, pero el compañero no se dejó empujar y él también le empujó. Entonces, ahí es cuando el policía le dice: '¿tú sabes con quién te metiste?' Y se fue. Pero al ratico apareció de nuevo con un poco de carros y un poco de motorizados y nos montó a todos", recordó.

Así se los llevaron detenidos y al día siguiente los dejaron libres, a excepción de ese compañero que se agarró a empujones con el policía, Esneider, quien todavía este lunes seguía detenido sin siquiera poder comunicarse con su familia.

Los compañeros de Esneider temen por él, porque reconocen que es poco o nada lo que pueden hacer para defenderlo, teniendo en cuenta que ellos ingresaron de manera irregular a ese país: viajaron “gambeteando”, pidiendo limosna y de ‘chance en chance’, y ahora no tienen cómo encarar a las autoridades paraguayas.

Publicidad

"Del compañero no sabemos nada, lo tienen allá y no sabemos nada de él, porque tampoco quieren dar información de él. La mamá quiere saber de él y tampoco nadie nos da razones ni a nosotros ni a ella", dijo.

Otro altercado similar se habría registrado, según medios paraguayos, en un bar, donde un grupo de seguidores también habría terminado inmiscuido en una pelea.

Según las autoridades en Paraguay, unos 500 hinchas de Junior estarían alentando al equipo en este nuevo encuentro por la Copa Libertadores, que se realizará este martes en el Estadio La Nueva Olla a las 5 de la tarde.