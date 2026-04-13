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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Con drones buscan a 7 personas desaparecidas en Monserrate: continúa intenso operativo de búsqueda

Con drones buscan a 7 personas desaparecidas en Monserrate: continúa intenso operativo de búsqueda

Bomberos de Bogotá, Policía Metropolitana y Defensa Civil completan más de 14 horas de búsqueda de siete personas extraviadas en el cerro de Monserrate. Drones y el helicóptero Halcón participan en el operativo que se mantiene durante la madrugada.

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