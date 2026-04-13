Con drones buscan a 7 personas desaparecidas en Monserrate: continúa intenso operativo de búsqueda

Un amplio operativo de búsqueda se mantiene en la madrugada de este lunes en el cerro de Monserrate, en el oriente de Bogotá, donde siete personas permanecen desaparecidas desde la mañana del domingo. Las autoridades adelantan labores de rastreo con drones y con el helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana para tratar de ubicarlas.

De acuerdo con el reporte entregado hacia las 4:13 de la madrugada, las autoridades completan más de 14 horas continuas de operación desde que se activó el protocolo de búsqueda aproximadamente a las 2:00 de la tarde del domingo.

En el operativo participan unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Defensa Civil, grupos especializados de rescate de la Policía Metropolitana y personal de apoyo que trabaja en distintos puntos del cerro.



Último contacto fue en la mañana del domingo

Según la información preliminar, la última señal de vida del grupo se registró alrededor de las 11:00 de la mañana del domingo, cuando uno de los familiares logró comunicarse con ellos. Desde entonces no se ha vuelto a establecer contacto.

El capitán Rodolfo Barrera, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, explicó que los organismos de socorro trabajan de forma conjunta para ubicar a las personas extraviadas. “El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en conjunto con Defensa Civil, PONALSAR, Policía Cívica y GER, desde las horas de la tarde-noche han venido en la búsqueda de siete personas que se encuentran extraviadas en el cerro. Hasta el momento no hemos tenido respuesta de ellos y no contamos con un medio de comunicación directo”, indicó.



El oficial agregó que uno de los reportes iniciales señalaba que el grupo se encontraba cerca del templo del Santuario de Monserrate, aunque esa información aún no ha podido ser confirmada.

Hacemos un balance del operativo de búsqueda de las 7 personas desaparecidas en el Cerro de Monserrate, en donde hemos desplegado cuadrillas por tierra y haciendo sobrevuelos de drones con cámaras térmicas. Seguiremos trabajando hasta encontrar a los ciudadanos 🚒 pic.twitter.com/WxqFz58fBH — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) April 13, 2026

Drones y helicóptero apoyan el rastreo

Las labores de búsqueda se han concentrado especialmente en la zona norte del cerro, donde se presume que el grupo pudo haberse desorientado. Desde el sector conocido como Tanques del Silencio, un punto de referencia en la ruta que conecta el Parque Nacional con el Santuario de Monserrate, los equipos de rescate han coordinado varios sobrevuelos con drones para revisar áreas de difícil acceso.

Publicidad

Hasta el momento se han realizado al menos seis vuelos de reconocimiento. A estas tareas se sumó también el helicóptero Halcón de la Policía de Bogotá, que realiza sobrevuelos sobre la montaña para ampliar el rango de búsqueda durante la noche y la madrugada. Las estaciones de bomberos de Chapinero y del Centro Histórico lideran la operación en tierra.

Las autoridades señalaron que las condiciones de visibilidad durante la noche han complicado las labores de rastreo, especialmente en zonas de vegetación densa y senderos no habilitados. A pesar de ello, los equipos de rescate continúan trabajando durante la madrugada con apoyo tecnológico y coordinación entre las diferentes instituciones.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad ni las edades de las personas desaparecidas, mientras se mantiene la esperanza de localizarlas en las próximas horas.



Protesta en Engativá por violento atraco

En otro hecho de seguridad ocurrido en la capital, residentes y comerciantes bloquearon durante más de una hora la calle 80 con carrera 114, en el barrio Gran Granada, localidad de Engativá, en la noche del domingo.

Publicidad

La protesta se originó tras un violento atraco ocurrido el sábado en un establecimiento comercial del sector. Según las primeras versiones, dos hombres con cascos de motocicleta ingresaron armados al local, donde se encontraban tres trabajadores. Durante el asalto, uno de los delincuentes disparó en la cabeza a Arturo Ramírez, de 19 años, mientras su cómplice intimidaba a los demás empleados.

Los vecinos denunciaron que la presencia policial en la zona es insuficiente, pues no cuentan con un CAI cercano y, según ellos, las patrullas del cuadrante tardan en responder a emergencias. La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta la investigación y analiza varias hipótesis sobre el caso, entre ellas sicariato, ajuste de cuentas, extorsión o hurto agravado.