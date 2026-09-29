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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Caen siete presuntos integrantes del ELN señalados por ataques contra la fuerza pública en Cesar

Caen siete presuntos integrantes del ELN señalados por ataques contra la fuerza pública en Cesar

Entre los detenidos está alias ‘Murdoc’, presunto explosivista del Frente Camilo Torres. Las autoridades les atribuyen participación en el ataque al Batallón El Juncal.

Explosivistas del ELN.png
Las capturas se realizaron el municipio de La Gloria, en Cesar.
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La Policía Nacional, junto con el Gaula, la Dirección de Investigación Criminal, Interpol, la Seccional de Inteligencia Policial y el GAULA del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a siete presuntos integrantes del ELN, pertenecientes al Frente Camilo Torres. El operativo se realizó en el corregimiento de Ayacucho, municipio de La Gloria, Cesar.

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Entre los capturados está alias 'Murdoc', señalado como explosivista de la estructura. Según las autoridades, esta persona llevaría cerca de cinco años en la organización y sería el encargado de coordinar acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil.

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También fue capturado alias 'El Soldado', quien presuntamente coordinaba los elementos logísticos del Frente Camilo Torres. A ellos se suman alias 'Guri Guri', 'Iguano', 'Chicho', 'Lugo', y 'Sebas', señalados como integrantes de la misma estructura.

De acuerdo con la investigación, los capturados estarían vinculados con el ataque al Batallón El Juncal, en Aguachica, ocurrido en diciembre de 2025, así como con los hostigamientos contra las estaciones de Policía de Guamalito y Aguachica, registrados durante 2026.

En el operativo, las autoridades incautaron un dron, una granada tipo mortero, 500 gramos de indugel, un detonador, cuatro granadas, un revólver, 346 cartuchos de diferentes calibres, cuatro proveedores para fusil, dos banderas alusivas al ELN, 40 panfletos, una prenda de uso privativo de la fuerza pública y nueve teléfonos celulares.

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Los siete capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos.

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“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho relacionado con los delitos de secuestro y extorsión, a través de la línea gratuita nacional 165 del GAULA de la Policía Nacional”, expresó la institución armada en un comunicado.

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