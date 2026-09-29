Cerca de 19.600 personas fueron desplazadas por el conflicto armado en el Magdalena Medio en 2025

El conflicto armado continúa provocando desplazamientos y otras afectaciones humanitarias en el Magdalena Medio. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señala que 19.576 personas fueron desplazadas forzosamente durante 2025 en los 17 municipios incluidos en el seguimiento humanitario.

Los municipios más afectados fueron Montecristo, con 6.573 personas desplazadas; Santa Rosa del Sur, con 4.673, y Arenal, con 2.228. En conjunto, estos tres municipios concentraron cerca del 69% de las personas desplazadas registradas durante el año pasado.

El informe relaciona esta situación con la persistencia del conflicto armado y las disputas territoriales entre grupos armados, especialmente en la Serranía de San Lucas y otros corredores estratégicos asociados a economías ilícitas.

Desplazados por conflicto armado en el Catatumbo Foto: AFP

Durante 2025, el Equipo Local de Coordinación en esta región del país monitoreó 14 eventos de confinamiento que afectaron a unas 21.228 personas. Sin embargo, el documento advierte que esta cifra podría estar subestimada debido al subregistro y al rezago en los procesos de denuncia y reconocimiento de las víctimas.



Los datos oficiales citados en el informe registraron, además, 30.255 personas afectadas por confinamiento durante 2025 solo en el sur de Bolívar. Estas restricciones estuvieron relacionadas, entre otros factores, con paros armados, bloqueos de vías y limitaciones para el transporte de bienes esenciales.

La población menor de edad también resultó afectada. Según el informe, los niños, niñas y adolescentes representaron aproximadamente el 23,3% de las personas registradas como afectadas por confinamientos.

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Desde la OCHA, señalaron además que durante 2025 se registraron 20 víctimas por accidentes con minas antipersonal, frente a 14 en 2024. Seis corresponden a población civil y las demás a integrantes de la fuerza pública. Los mayores registros estuvieron en Santa Rosa del Sur, con ocho víctimas, y Morales, con siete.

El informe también documenta el uso de artefactos explosivos lanzados mediante drones en municipios del sur de Bolívar, particularmente Santa Rosa del Sur y Montecristo. Estos hechos dejaron personas heridas y fallecidas y también afectaron a población civil, incluidos niños, niñas y adolescentes.

Desde la Oficina, aseguraron que el papel de los niños, niñas y adolescentes continúa siendo relevante, pues solo en 2025 se identificaron ocho casos de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades de grupos armados en la subregión. Los casos estuvieron concentrados en los municipios de Morales, Santa Rosa del Sur, Norosí y Simití.

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De manera adicional, el programa especializado de desvinculación del ICBF reportó que durante el año fueron atendidos 20 menores desvinculados de grupos armados en departamentos del Magdalena Medio. Bolívar concentró 15 de esos casos.

En conjunto, el panorama revelado en este informe de la OCHA muestra que las comunidades del Magdalena Medio enfrentaron durante 2025 múltiples riesgos simultáneos, no sólo fue el desplazamiento, confinamiento, amenazas, homicidios, artefactos explosivos, reclutamiento de menores y emergencias asociadas al clima, que sin factores que continúan afectando a varias regiones del país.