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Nuevo sismo en Chaparral, Tolima, en la tarde de este martes

Usuarios en redes sociales afirmaron haber sentido este temblor en otros municipios del Tolima, así como en el Valle del Cauca.

Sismo 29 de septiembre.
Sismo 29 de septiembre.
X: @sgcol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Un nuevo sismo se registró en la tarde de este martes, 29 de septiembre, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,2 y se presentó a las 4:50 p. m.

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El evento sísmico fue localizado a 15 kilómetros de San Antonio, Tolima, según el reporte del SGC. El organismo indicó además que el epicentro se ubicó en las coordenadas 3,87 grados de latitud y -75,61 grados de longitud.

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Usuarios en redes sociales reaccionaron a la publicación del SGC en X y afirmaron haber sentido este temblor en otros municipios del Tolima, así como en el Valle del Cauca.

sismo temblor 29 septiembre.jpg
SGC

Uno de los datos destacados del boletín es que el sismo fue clasificado como superficial, debido a que tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros. Este tipo de movimientos puede generar una percepción importante en las zonas cercanas al epicentro, aunque el boletín compartido no reporta información sobre afectaciones.

El mapa del SGC ubica el epicentro en el sur del centro del país, en una zona cercana a municipios como Ibagué, Armenia, Pereira, Manizales, Neiva y Cali, que aparecen señalados como puntos de referencia en el reporte.

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El Servicio Geológico Colombiano recordó que la información incluida en el boletín está sujeta a cambios, por lo que los datos del evento podrían actualizarse posteriormente.

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Hasta el momento, no se reportan daños o lesionados por este evento telúrico.

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Servicio Geológico Colombiano - SGC

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