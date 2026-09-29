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Volcán Puracé regresa a alerta amarilla: SGC reporta disminución de su actividad

Después de dos meses de monitoreo intensificado, el Servicio Geológico Colombiano redujo de Naranja a Amarilla el nivel de alerta del volcán Puracé, aunque advirtió que el sistema continúa activo.

El volcán Puracé se encuentra localizado en el departamento del Cauca.jpg
El volcán Puracé se encuentra localizado en el departamento del Cauca.
Foto: SGC.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

El volcán Puracé, ubicado a 27 kilómetros de Popayán, Cauca, regresó este 29 de septiembre al estado de alerta amarilla, después de permanecer durante ocho semanas en alerta naranja. La decisión fue tomada por el Servicio Geológico Colombiano, SGC, tras identificar una disminución progresiva de varios de los parámetros que habían mostrado un incremento significativo en los meses anteriores.

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De acuerdo con el SGC, durante los últimos diez días el comportamiento del sistema volcánico ha mostrado una tendencia hacia la estabilidad. Entre los cambios observados está la reducción en la frecuencia y energía de las emisiones de ceniza, así como una disminución de la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos.

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También se registró una reducción de las anomalías térmicas en el cráter. En cuanto a los gases volcánicos, el SGC señaló que no se han presentado incrementos significativos ni cambios abruptos en las emisiones de dióxido de azufre, SO₂, y dióxido de carbono, CO₂.

La deformación de la superficie del volcán tampoco presenta cambios adicionales y mantiene tasas similares a las observadas antes del incremento de la actividad que llevó a establecer la alerta naranja.

¿Por qué el Puracé había pasado a alerta Naranja?

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El cambio de amarilla a naranja se produjo el primero de agosto de 2026, luego de que el SGC identificara modificaciones importantes en el comportamiento del volcán que venían siendo observadas desde el 20 de julio.

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En ese momento aumentó la energía sísmica asociada al tremor continuo y a las emisiones de ceniza, con sismos localizados a menos de un kilómetro bajo el cráter. Las columnas de gases y ceniza llegaron hasta los 3.400 metros sobre la cima del volcán y las temperaturas de las emisiones alcanzaron valores estimados de alrededor de 140 grados Celsius.

Además, se registraron incrementos en las emisiones de dióxido de azufre, con valores estimados de hasta 4.200 toneladas por día, y aumentos en las concentraciones de dióxido de carbono medidas en el suelo.

Le puede interesar: Volcán Puracé sigue inquietando: Servicio Geológico reporta sismos, ceniza y cambios en el suelo

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El SGC explicó que retornar a alerta amarilla no significa que el volcán haya dejado de estar activo. Este nivel indica que continúan presentándose cambios en el comportamiento del sistema y manifestaciones propias de la actividad volcánica, pero con una menor probabilidad de una erupción de gran magnitud frente a las condiciones observadas durante la alerta Naranja.

En este estado todavía pueden registrarse sismos, emisiones de ceniza de alcance restringido, cambios en la desgasificación, anomalías térmicas de baja energía y variaciones en las columnas de vapor y gases.

Por eso, el SGC mantiene el monitoreo permanente del Puracé y advierte que el nivel de alerta podría cambiar nuevamente si se presentan modificaciones relevantes en su comportamiento.

A partir de este 29 de septiembre, los boletines informativos sobre la actividad del volcán tendrán una periodicidad semanal y mensual. La entidad también podrá emitir boletines extraordinarios si se registra algún cambio significativo.

El SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, recomendaron a las comunidades mantenerse informadas exclusivamente a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades.

Además, se mantiene la recomendación de no acercarse al cráter, debido a que podrían presentarse emisiones repentinas de gases o ceniza.

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