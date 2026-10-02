Dictan casa por cárcel a funcionaria del CTI por muerte de su esposo en Barranquilla

En su casa, vigilada con un brazalete electrónico instalado en uno de sus tobillos, deberá permanecer Chirley Hernández, la funcionaria del CTI de la Fiscalía investigada por el asesinato de su esposo Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, de 52 años, quien era secretario de justicia del Tribunal Superior de Barranquilla.

La noche en la que se produjo la muerte, Chirley les aseguró a las autoridades que su esposo, con el que ya llevaba 16 años conviviendo, se había suicidado de cuatro disparos, sin embargo la investigación dio un giro de 180 grados cuando Medicina Legal determinó que las heridas fueron ocasionadas a distancia, situación que no concordaba con la hipótesis de una autolesión.

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“Se evidenciaron esas multiplicidad de heridas con variabilidad en la distancia de disparo, es decir, que fueron a diferentes distancias. Donde la lesión que presenta en el antebrazo es de un posible carácter defensivo. Esas heridas que presentaba Aldemar en su cuerpo no son características de un patrón suicida típico. Se plantea la necesidad de considerar una etiología homicida, en otras palabras, una muerte violenta cuando esta es provocada de forma intencional”, dijo el fiscal del caso durante una de las audiencias.

Chirley negó haberle quitado la vida a su esposo. Durante la diligencia, el ente acusador pidió enviarla a prisión por la gravedad de los delitos imputados y por considerar que existe riesgo de obstrucción a la justicia, al tratarse de una funcionaria del CTI. Sin embargo, el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, consideró que la mujer ha mostrado disposición para colaborar con la justicia y que no podía dejarse desamparado a su hijo de 10 años, quien ya perdió a su padre.