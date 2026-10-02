Hospital de Planeta Rica, Córdoba, reanuda servicios tras una semana de paro por falta de salarios

Luego de una mesa de trabajo que se prolongó por dos días, y en la que tuvo que intervenir la Gobernación de Córdoba y una delegación del Ministerio del Trabajo, hubo luz verde para aliviar la crisis del Hospital San Nicolás de Planeta Rica, donde los trabajadores se habían declarado en paro desde el pasado 24 de septiembre para exigir el pago de sus salarios pendientes hace cuatro meses.

En la reunión se les prometió a los empleados que les pagarán al menos dos de los sueldos pendientes en los próximos días, por lo que el personal accedió a reanudar la prestación de todos los servicios médicos, incluido la consulta externa que había sido suspendida hace una semana.

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"Damos por terminado el cese de actividades que hemos tenido desde el día 24, gracias a que hemos llegado a acuerdos favorables para el gremio de la salud y por ende para empezar a brindar servicio a todos ustedes, comunidad de Planeta Rica", manifestó Viviana Rivera, trabajadora del hospital.

Investigación por los recursos

El alcalde Ramón Calle ha informado que las EPS le adeudan al Hospital San Nicolás un monto cercano a los 18.000 millones de pesos y que esto explicaría la crisis de la institución médica.

Informó que la próxima semana viajará a Bogotá para gestionar salidas con el Ministerio de Salud y también se reunirá con las EPS para buscar acuerdos que permitan saldar las deudas que acumulan estas entidades, de modo que el hospital pueda tener recursos para pagar nómina.

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"Vamos a estar en Cartagena en las EPS Coosalud y Mutual Ser para llegar a ese acuerdo. Ya hay una acta suscrita por un valor considerable y vamos a ponernos al día, ojalá al 100%, con todas las nóminas y compromisos que tenemos allí con la gente en la ESE Hospital San Nicolás", dijo el alcalde.

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Sin embargo, veedores están pidiendo una investigación para conocer qué ha pasado con los giros que ha hecho el Adres este año, los cuales suman 14.079,8 millones de pesos, pues advierten que detrás de la crisis también podría haber un mal manejo de los recursos.

La página del Adres da cuenta que, desde enero hasta el mes de septiembre, se giraron al hospital San Nicolás 13.179,2 millones, que corresponden al régimen subsidiado, y 900,6 millones, correspondientes al régimen contributivo.

En esos meses, el promedio mensual de giros fue de $1.564 millones de pesos. El mes en el que más se transfirieron recursos fue febrero, con $2.040 millones y septiembre fue el que menos con solo 1.090 millones, entre los dos regímenes.