Hospitales del Cesar realizan paro de 24 horas por las millonarias deudas acumuladas por las EPS

A raíz de los más de 355.969 millones de pesos que les adeudan las EPS a los hospitales públicos e IPS del Cesar, diez de estos centros hospitalarios decidieron hacer un paro de 24 horas este lunes para exigir pronta respuesta y algún tipo que, por lo menos, permitan aliviar la crisis financiera que los mantiene en estado crítico.

Los hospitales, en lo que han llamado una manifestación pacífica, decidieron cerrar por un día el área de consulta externa y limitar su atención exclusivamente a las urgencias vitales. Este martes se reactivarán todos los servicios, excepto en el Hospital Jorge Isaac Rincón, de La Jagua de Ibirico, y el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica, donde advierten que no habrá atención para los usuarios de la EPS Asmet Salud.

Las deudas más altas provienen de las EPS intervenidas y, pese al insistente llamado al Gobierno para que tome medidas en el asunto, aún no se proyecta una solución, afirma la secretaria de Salud del Cesar, Gina Paola Sánchez.

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"Pasamos una solicitud al Ministerio de Salud para que hicieran una mesa de trabajo de manera urgente para el departamento del Cesar. Ahora nuevamente pedimos la presencia de los gerentes nacionales de las EPS, porque los gerentes que están acá no tienen facultades para firmar acuerdos de pago, y bueno, hasta el momento no hemos recibido respuesta", expresó la funcionaria en diálogo con BLU Radio.

De acuerdo con la Gobernación, la cartera en mora acumulada por las intervenidas Nueva EPS, Asmetsalud, Coosalud y Famisanar a los hospitales del Cesar, en total, supera los 135.969 millones de pesos.

La crisis también es motivada por la pérdida de recursos que han sufrido los hospitales, a causa de la liquidación de varias EPS, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

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Los gerentes indican que a esto se suman los servicios de salud prestados a población migrante en el 2025 que superaron los $44.000 millones “y el gobierno nacional no ha podido regular el pago”; así mismo, a corte de 30 de junio de 2026, “existe facturación debidamente auditada y certificada, que requieren urgentemente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por valor de $4.100.884.916”.