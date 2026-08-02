Hospital Sagrada Familia de Toro suspendió servicios de segundo nivel para usuarios de Nueva EPS

El Hospital Sagrada Familia del municipio de Toro, en el norte del Valle del Cauca, anunció la suspensión de los servicios de segundo nivel para los usuarios afiliados a Nueva EPS, medida que comenzó a regir desde el 1 de agosto de 2026.

De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, la decisión obedece a situaciones administrativas relacionadas con la falta de pago por parte de Nueva EPS al centro asistencial, lo que impide continuar prestando este tipo de atención a sus afiliados.

"Invitamos a los usuarios de Nueva EPS que requieran atención de segundo nivel a comunicarse con su EPS para recibir orientación sobre la red de prestación de servicios habilitada. Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de continuar brindando una atención oportuna y de calidad dentro de nuestras competencias", señaló el hospital en el documento.

Según Rodolfo Borja Nieto, presidente del Sindicato de Hospitales Públicos del Valle del Cauca, la deuda de Nueva EPS con el Hospital Sagrada Familia asciende a cerca de 5.000 millones de pesos, situación que afecta la sostenibilidad financiera de la institución y la continuidad en la prestación de estos servicios especializados. La medida impacta a alrededor de 7.000 usuarios afiliados a la EPS en el municipio de Toro.



"Se toma esta decisión de suspender todo lo relacionado con el segundo nivel. Se atenderá lo correspondiente a la cápita, pero, de verdad, se verán afectados todos los habitantes del municipio de Toro. Todo el mundo conoce la lejanía que tiene el municipio con otras ciudades y, por eso, toda la comunidad y sus usuarios se verán gravemente afectados", explicó Borja.

El dirigente sindical indicó que la suspensión obligará a los pacientes que requieran atención de mediana complejidad a ser remitidos a otros municipios, lo que incrementará los tiempos de desplazamiento y podría dificultar el acceso oportuno a los servicios de salud. Este caso se suma a situaciones similares registradas en otros municipios del Valle del Cauca, donde hospitales públicos han advertido sobre las dificultades financieras derivadas de las millonarias deudas de las EPS.