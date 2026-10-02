Gobierno prepara línea de crédito de Adres para pagar deudas de las EPS

El Gobierno nacional prepara una nueva medida dentro de su plan de choque para enfrentar la crisis del sistema de salud. Se trata de una línea de crédito con recursos administrados por la Adres, que busca ayudar a las EPS a pagar parte de las deudas que tienen con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos.

De acuerdo con el borrador de resolución, el mecanismo funcionaría como un préstamo. Las EPS podrían acceder a un cupo de crédito, pero los recursos no llegarían directamente a sus cuentas. La Adres sería la encargada de girar el dinero directamente a los prestadores y proveedores que tengan las facturas pendientes.

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La propuesta contempla que estos recursos sean destinados exclusivamente a medicamentos y procedimientos que las EPS reportaron como pendientes de entrega o prestación entre el primero y el 20 de septiembre de 2026.

Para que una factura pueda ser pagada mediante este mecanismo, deberá estar identificada, validada y conciliada entre la EPS y el hospital, clínica o proveedor. También deberá comprobarse que la obligación sigue pendiente y que no ha sido pagada o financiada mediante otro mecanismo.



Una vez Adres realice el giro, el prestador recibirá el dinero y la EPS quedará con la obligación de devolver esos recursos a la entidad estatal.

El borrador establece un periodo de gracia de hasta 12 meses y un plazo adicional de hasta 12 meses para pagar el crédito, con una tasa equivalente al IPC. Además, la Adres podrá descontar las cuotas de los recursos que posteriormente le reconozca a la EPS.

Pacientes de EPS. Foto: archivo Blu Radio.

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La propuesta también contempla controles para garantizar el uso de los recursos. Antes del primer desembolso, las EPS deberán firmar un convenio de desempeño con el Ministerio de Salud y la Adres y comprometerse a utilizar el dinero únicamente para las obligaciones autorizadas.

Si una EPS incumple las condiciones pactadas o entra posteriormente en un proceso de liquidación, la Adres podrá exigir el pago inmediato del saldo pendiente y utilizar las garantías establecidas para recuperar los recursos.

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Por ahora, el borrador no define cuánto dinero tendrá disponible esta línea de crédito ni cuánto podrá recibir cada EPS. El Ministerio de Salud deberá establecer esos valores teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos de la Adres y las obligaciones que sean validadas.

La iniciativa todavía está en etapa de borrador y, de concretarse, sería uno de los mecanismos incluidos por el Gobierno en su plan de choque para atender las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud.

