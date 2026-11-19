El director de Asoportuaria, Carlos José González, dio a conocer que en el primer semestre de 2027 será demolido el tramo del puente Pumarejo que se necesita para permitir el tráfico de embarcaciones aguas arriba y mejorar así la navegabilidad en esa parte del río Magdalena.

Las declaraciones las entregó en el marco del foro ExpoPortuaria, que se desarrolla en la sede de Comfamiliar, en el corredor universitario, al norte de Barranquilla.

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González explicó que el Gobierno, a través de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, ya comprometió los recursos y firmó un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Barranquilla para realizar la demolición.

Adelantó que al resto de la antigua estructura, que quedará a los lados, se le dará un uso inmobiliario para el desarrollo de un proyecto turístico en el sector.

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"El nuevo Gobierno, en manos de la ministra Elsa Noguera, ha comprometido los recursos. Ya firmaron un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Barranquilla para demoler parcialmente el tramo que se necesita del viejo puente. Al resto se le dará un uso inmobiliario para el desarrollo turístico. Así vamos a poder tener el tráfico de embarcaciones aguas arriba en el río sin ningún problema".

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Carlos José González también resaltó la necesidad de aumentar a 12,5 metros la profundidad del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Señaló que mantenerla en un nivel estable de 10,5 metros es importante, pero no suficiente si la capital del Atlántico quiere ser más competitiva en el Gran Caribe.

"Ya no basta con tener el canal de acceso estable a 10,5 metros, como lo tenemos hoy. Necesitamos que llegue a 12,5 metros porque las necesidades de nuestros importadores y exportadores son mayores. Entonces, tenemos que hacer que buques con mayor capacidad puedan llegar a Barranquilla y mantenernos competitivamente dentro de ese Gran Caribe".

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Por último, el director de Asoportuaria explicó que, para contrarrestar los efectos del fenómeno de El Niño, este año se realizará un sobredragado con el propósito de mantener la profundidad del canal de acceso.

Asimismo, informó que Cormagdalena publicó este jueves los pliegos de condiciones para la licitación del contrato de dragado, que tendrá vigencia hasta agosto de 2027.