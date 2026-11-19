Un nuevo ataque sicarial, ocurrido dentro de un supermercado, volvió a sacudir la tranquilidad del sur de Barranquilla.

Esta vez, el atentado se produjo en una Olímpica ubicada en el barrio Las Nieves, donde Nilson Padilla Peinado, quien hacía parte del equipo de seguridad interna del establecimiento, fue atacado a tiros por un sicario que, según testigos, ingresó al lugar, se le acercó al vigilante y le disparó en repetidas ocasiones.

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Junto al vigilante se encontraba una mujer, Gisela Patricia Rosales Oyola, quien sería asesora comercial. Ella también fue alcanzada por las balas y ambos quedaron tendidos dentro del supermercado, a la vista de los trabajadores y compradores.

El vigilante, de 34 años, quedó sin vida de inmediato, mientras que la mujer logró ser trasladada a un centro médico, pero allí falleció horas después por la gravedad de las heridas.



La Policía inició la investigación y pidió ayuda de la ciudadanía para esclarecer los móviles detrás de este atentado, informó el coronel Félix Aragón, comandante Distrito de Policía # 3.

"La Policía Nacional dispuso un grupo de inteligencia con el propósito de llevar a cabo la investigación correspondiente en tiempo, modo y lugar y dar con la captura de los responsables. Asimismo, invitamos a la ciudadanía en general a suministrar información a la línea de emergencia 123, garantizando la absoluta reserva", indicó el oficial.

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Este nuevo episodio de violencia tiene como antecedente el ataque ocurrido el pasado 9 de noviembre en otra Olímpica, ubicada en el barrio Rebolo.

Allí, la cajera Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años, fue atacada a tiros por un hombre que, después de dar vueltas durante ocho minutos por todo el supermercado, llegó hasta su puesto de trabajo y le disparó.

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La mujer quedó herida y falleció cuatro días después en el Hospital General de Barranquilla. En este caso, el presunto asesino quedó registrado en cámaras de seguridad y su imagen está siendo difundida por la Policía para que la comunidad ayude a encontrarlo.

Así las cosas, con estos dos ataques, ya son tres las personas asesinadas en establecimientos de esta cadena de supermercados en un periodo de apenas 10 días.