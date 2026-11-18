En Barranquilla ya se respira ambiente futbolístico por cuenta de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se jugará este sábado en el renovado Supermetro y para la cual se proyecta la movilización de unos 125.900 pasajeros esta semana por el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Según las proyecciones de la Aeronáutica Civil, a la capital del Atlántico llegarán más de 8.600 viajeros internacionales relacionados directamente con el partido: 3.200 procedentes de Argentina y 5.400 de Brasil.

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En estos momentos no hay vuelos regulares entre Barranquilla y la Argentina, pero para esta ocasión especial, la aerolínea Latam habilitó entre cuatro y seis trayectos extraordinarios entre Buenos Aires y Barranquilla, tras un acuerdo con la Alcaldía Distrital.

A su vez, la aerolínea Avianca anunció dos vuelos directos desde Buenos Aires para este jueves y viernes, aviones de mayor capacidad entre Argentina y Bogotá, y seis vuelos adicionales entre Bogotá y Barranquilla para facilitar la llegada de los hinchas.



Además de los viajeros extranjeros, se calcula la llegada de unos 2.100 pasajeros nacionales que llegarán desde distintas regiones del país para asistir a la final de la Sudamericana.

En total, se habla de un aumento del 25 % en llegadas y salidas frente al mismo periodo de 2025.