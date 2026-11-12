Hincha de Boca Juniors viaja a Colombia en moto: lleva seis días de viaje

Barranquilla se prepara para recibir a miles de hinchas de Boca Juniors para la gran final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre. El cuadro xeneize se enfrentará a Atlético Mineiro (Brasil) en el nuevo estadio Metropolitano, sin embargo, no todos los hinchas tienen las mismas capacidades para llegar a la capital del Atlántico.

Este ha sido el caso de Pablo Barrionuevo, quien emprendió viaje hacia Colombia en moto para no pagar tiquetes, según él, salía mucho más barato recorrer el continente y ya con seis días de viaje en el historial ha pasado por Chile y llegó a Perú.

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En sus redes sociales, este joven ha documento su viaje y los lugares que ha ido conociendo en el trayecto, sorprendiendo por todo lo que se puede encontrar en cada paso que da hacia su destino en el norte de Colombia.

Boca y Mineiro en Barranquilla // Fotos: AFP / redes

“Me voy a la final de Sudamericana en Colombia a ver a Boca. Como no hay plata para el avión, acá nos la rebuscamos y me voy en esta: mi moto”, contó y pidió apoyo económico para poder continuar con su trayecto hasta Barranquilla, algo que ha sido replicado en Argentina como un acto de “amor verdadero”.



“Dios te bendiga en esa ruta bostero … Boca Boca Boca”; “¡Te ofrezco mi casa una vez llegues a Barranquilla, que llegues con bien de la mano de Dios!”; “Cuando llegues a barranquilla le invitamos una buena comida!”; “Dios te guarde, buena ruta, bendiciones y ya sabes, lo que tenés que traer a la vuelta”, han sido algunos comentarios positivos que ha recibido por esta traviesa.

El duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se llevará a cabo este sábado, 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano. Barranquilla estrenará su reformado estadio con este duelo de gran peso internacional, el cual ha movido el turismo en la ciudad y a la espera de que lleguen miles de hinchas de ambos equipos.