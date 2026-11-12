Luis Díaz llama la atención de otro gigante europeo: sería prioridad en invierno

Pese que esta temporada ha sido irregular para el colombiano Luis Díaz, incluyendo las molestias físicas que ha tenido, el interés por su calidad sigue intacto y prueba de ello es que, medios en Europa, mencionaron que el PSG de Luis Enrique tendría interés en su fichaje tras la lesión de Khvicha Kvaratskhelia.

El deseo del PSG es que un futbolista de grandes características pueda suplir esa necesidad en ataque que deja el vacío del jugador de Georgia y en Díaz encuentran en esa posibilidad por lo que verían como prioridad para ficharlo en el próximo mercado de invierno.

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Sin embargo, según el periodista Alexis Rodríguez, el entorno del futbolista aseguró que hasta el momento no han recibido ningún sondeo formal del PSG, por lo que serían rumores. Además, en este momento el guajiro se encuentra tranquilo y feliz en Alemania con los colores del FC Bayern.

Luis Díaz Foto: AFP

Bajo el mando de Vincent Kompany, Díaz se convirtió en un futbolista de suma importancia para los alemanes. Ha disputado 62 partidos con la camiseta de Múnich en donde ha anotado 31 goles y ha dado 21 asistencias, demostrando que llegó para ser importante en el equipo.



De darse este movimiento, sería algo grande para Luis Díaz, pues para nadie es un secreto que en la actualidad el PSG se ha convertido en el mejor equipo del mundo. No por nada es el actual bicampeón de Europa.

Aunque en este momento se encuentra lesionado, FC Bayern dio noticias positivas sobre su regreso: "Mientras que la mayoría de sus compañeros de equipo se encuentran de gira con sus selecciones, Luis Díaz sigue con su programa de recuperación en la Säbener Straße. El jueves, el colombiano dio otro paso importante hacia su regreso. Por primera vez desde que sufrió una rotura fibrilar en el partido de la Liga de Campeones".