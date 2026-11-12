Murió querido exfutbolista del Junior que fue mundialista y leyenda en Argentina

Luto en el fútbol argentino tras conocerse la muerte de Carlos Babington, leyenda de ese fútbol y que pasó por el Junior de Barranquilla en la década de los 80s. A lo largo de su carrera, se ganó el corazón de miles de aficionados que lo recuerdan con cariño.

Huracán y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron los primeros en pronunciarse al respecto y lamentaron su muerte, en especial el 'Globo', club en donde se hizo leyenda: "El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino", expresaron.

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Junior también recordó con cariño el pasado del futbolista que defendió los colores de Argentina en el Mundial de 1974. Conocido como 'El Lord', en su pasó por la Arenosa fue subcampeón del fútbol colombiano y fue figura en Copa Libertadores en 1984.

Murió Carlos Babington // Foto: Huracán

"Hoy despedimos a un jugador que hizo parte de nuestra historia y que siempre guardó un especial recuerdo de su paso por Barranquilla. Paz en su tumba y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y al fútbol argentino", expresó el cuadro barranquillero.



Muchos llegaron a comparar su calidad con Garrincha y es que, dicen, manejaba la pelota parecido al astro brasileño y tenía un estilo de juego que pocos futbolistas tenían en ese momento en el FPC. Con la camiseta del Tiburón disputó 34 partidos y anotó 26 goles, un registro extraordinario para un mediocampista ofensivo.

Se desconoce con exactitud la causa de su fallecimiento este miércoles, 11 de noviembre, pero, según medios locales, habría sido en el interior de su vivienda en total tranquilidad y fue un tema de edad. La noticia ha dejado un luto importante en Argentina y los corazones rojiblancos de un futbolista que dejaba todo en la cancha.