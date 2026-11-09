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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Real Madrid se enfrentará al Junior? Así sería la propuesta para Florentino Pérez

¿Real Madrid se enfrentará al Junior? Así sería la propuesta para Florentino Pérez

Al presidente del Real Madrid le llegó una propuesta formal para que el equipo juegue un partido amistoso en Colombia. Conozca los detalles.

Real Madrid vs. Junior.jpg
Real Madrid vs. Junior //
Foto: AFP / X @JuniorClubSA
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 9 de nov, 2026

Restan pocos días para que el nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla quede al 100 %, listo para recibir la gran final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors (Argentina) y Atlético Mineiro (Brasil). Sin embargo, el Gobierno y la alcaldía quiere que el recibimiento de este nuevo recinto vaya a algo más allá.

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De acuerdo con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, se envió una solicitud e invitación formal al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para que el cuadro merengue dispute un duelo amistoso en la Arenosa frente al Junior de Barranquilla y darle así un duelo al nivel que “el nuevo estadio se merece”.

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“Imagínense que Florentino Pérez viene a ayudar a las zonas afectadas en el terremoto con escuelas deportivas patrocinadas por el Real Madrid, pero le planteé a Florentino un duelo con el Junior. En el nuevo, en el nuevo estadio. Entonces queremos ver al Junior de Barranquilla con el Real Madrid. Entonces me dijo, si lo hacemos, lo hacemos de doble vía, que el Junior venga a Madrid y yo voy a Barranquilla”, contó el ministro sobre la propuesta.

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Real Madrid golea //
Foto: AFP

En ese orden y teniendo en cuenta el calendario del cuadro merengue, el duelo podría disputarse en verano de 2027 de ida y vuelta para que puedan estar todas las estrellas (Mbappé, Vinicius, Bellingham, entre otros) y para que los tiburones viajen hasta el Santiago Bérnabeu.

“¿Qué tal en el nuevo estadio ver a Mbappé? Bueno, el Teo se nos va, pero con el gran Junior eso le da felicidad a nuestro país, le da esperanzas a nuestro país, y muestra algo cierto también: Barranquilla está en el epicentro del mundo y todo el mundo habla de nuestra ciudad”, añadió.

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No sería la primera vez que el cuadro merengue dispute un amistoso en territorio colombiano, de hecho, sería el quinto en toda su historia ya que en el pasado se ha enfrentado a Millonarios, Santa Fe y América de Cali. El más reciente en 2008 en El Campín ante los cardenales en donde hubo futbolistas como Robinho, Heinze, Raúl, entre otros.

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